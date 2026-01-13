快訊

伊朗鎮壓抗議　外交部：旅遊警示亮紅燈、5僑民平安

中央社／ 台北13日電
圖為伊朗德黑蘭支持政府的群眾。（路透）

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。外交部發言人蕭光偉今天表示，已針對伊朗更新旅遊警示，目前在伊朗的5位台灣人平安，外交部密切注意當地情勢。

時代雜誌（TIME）12日報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡數可能已達數千人。雖然伊朗政府封鎖網路，但社群媒體流出的手機畫面可見，裝在卡車上的機槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放大量遺體。

外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會回覆媒體提問時表示，密切關注伊朗情勢，與兼轄伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫。同時持續透過僑民聯繫網絡與當地台灣人保持聯繫，目前在伊朗的5位台灣人一切平安。

蕭光偉說明，駐杜拜辦事處將依照相關緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作。外交部持續密切關注當地情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，並採取必要措施。

根據外交部領務局官網，國外旅遊警示已於7日將伊朗更新為「第4級：紅色儘速離境」，並說明當地衝突情勢未見平息，呼籲民眾暫勿前往伊朗，已在伊朗的民眾，注意自身安全。

法新社報導，已經持續兩週的伊朗抗議潮，最初是因民生困難而爆發，如今演成反對伊朗政府的示威活動，他們反對1979年革命之後所建立的神權體系政權。伊朗當局則將抗議民眾視為一批受到美國與以色列撐腰的「暴徒」。

