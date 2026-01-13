藍白提刪公視董事延任條款協商破局 最快周五院會處理

國民黨與民眾黨立法院黨團提案修正公視法，要避免公視董事因行政院不提名可無限期延任。文化部長李遠今在立院協商時說，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯」，但每次選任時不斷被推翻，沒人願意被大家一直罵。最後協商破局，立法院長韓國瑜裁示送院會處理，最快周五在院會表決。

立法院朝野今黨團協商「公共電視法第16條及第49條條文修正草案」。現行「公視法」明定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。不過第7屆公視董監事任期屆滿逾半年，在野黨質疑行政院是刻意延宕提名，讓原有董事會成員持續任職，因此提案不可無限延任。第49條則明定條文經修正通過後，自2025年5月20日施行。

國民黨團書記長羅智強說，行政院延宕了快1年不提名，讓現在董監事理所當然繼續延任，原因就是有無限延任條款。直到在野黨提出修法，文化部才提出審查委員名單，如果沒有啟動修法，文化部就是一直擺爛。這次中選會名單提名就是好事，國會新民意是在野多數，人事提名就要尊重國會各政黨。

民眾黨副總召張啓楷表示，前總統蔡英文在提名董監事時，是有跟各政黨討論，要解決問題就要開大門走大路，徵詢在野，把人才提出來就解決了。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，公視的董事沒有薪水，只是志工，管理基金。新任董監事沒有產生前，由舊任管理基金有什麼問題？立委范雲也批評，過去董事過不了，是因為一直被審查會杯葛，幾乎都是藍營推派的審查委員否決人事。

李遠表示，萬年董事跟萬年國會不一樣，萬年國會領薪水，萬年董事沒領薪水，卻背負萬年董事的罵名。萬年董事不是因為延任條款，而是每次選任時不斷被推翻，第四屆開始968天、第五屆58天、第六屆967天，第七屆前面每一天都不是因為董事會不肯換，而是一次一次被「刪掉」，他這一任背負歷史共業。

李遠說，今年7月1日是公廣集團20周年，他提出名單後請大家好好審查讓它過。公視很多新頻道各自面臨新的問題，像是華視、TaiwanPlus，一存在問題就開始了，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業」，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。

李遠強調，如果在這個時機點取消延任，每個人都不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。

最終協商未有結論，韓國瑜表示，協商未有共識，院會處理時，廣泛討論各黨團推派一位發言，之後依黨團提案先後順序進行表決，而該案已達冷凍期，最快16日院會處理。