藍白提刪公視董事延任條款協商破局 最快周五院會處理

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團召集朝野黨團協商公共電視法部分條文修正草案等案，文化部長李遠（中）出席。圖／聯合報資料照片
國民黨與民眾黨立法院黨團提案修正公視法，要避免公視董事因行政院不提名可無限期延任。文化部長李遠今在立院協商時說，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯」，但每次選任時不斷被推翻，沒人願意被大家一直罵。最後協商破局，立法院長韓國瑜裁示送院會處理，最快周五在院會表決。

立法院朝野今黨團協商「公共電視法第16條及第49條條文修正草案」。現行「公視法」明定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。不過第7屆公視董監事任期屆滿逾半年，在野黨質疑行政院是刻意延宕提名，讓原有董事會成員持續任職，因此提案不可無限延任。第49條則明定條文經修正通過後，自2025年5月20日施行。

國民黨團書記長羅智強說，行政院延宕了快1年不提名，讓現在董監事理所當然繼續延任，原因就是有無限延任條款。直到在野黨提出修法，文化部才提出審查委員名單，如果沒有啟動修法，文化部就是一直擺爛。這次中選會名單提名就是好事，國會新民意是在野多數，人事提名就要尊重國會各政黨。

民眾黨副總召張啓楷表示，前總統蔡英文在提名董監事時，是有跟各政黨討論，要解決問題就要開大門走大路，徵詢在野，把人才提出來就解決了。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，公視的董事沒有薪水，只是志工，管理基金。新任董監事沒有產生前，由舊任管理基金有什麼問題？立委范雲也批評，過去董事過不了，是因為一直被審查會杯葛，幾乎都是藍營推派的審查委員否決人事。

李遠表示，萬年董事跟萬年國會不一樣，萬年國會領薪水，萬年董事沒領薪水，卻背負萬年董事的罵名。萬年董事不是因為延任條款，而是每次選任時不斷被推翻，第四屆開始968天、第五屆58天、第六屆967天，第七屆前面每一天都不是因為董事會不肯換，而是一次一次被「刪掉」，他這一任背負歷史共業。

李遠說，今年7月1日是公廣集團20周年，他提出名單後請大家好好審查讓它過。公視很多新頻道各自面臨新的問題，像是華視、TaiwanPlus，一存在問題就開始了，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業」，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。

李遠強調，如果在這個時機點取消延任，每個人都不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。

最終協商未有結論，韓國瑜表示，協商未有共識，院會處理時，廣泛討論各黨團推派一位發言，之後依黨團提案先後順序進行表決，而該案已達冷凍期，最快16日院會處理。

公視 行政院 李遠

