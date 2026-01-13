因應氣候變遷 賴總統：政府投入285億元、導入AI防天災

賴清德總統13日接見2025年「鳳凰獎」楷模得獎人。他表示，因應全球氣候變遷，政府已經核定24項中程計畫、投入285億元，除了汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，提升災情掌握與救援效率。

賴總統致詞表示，在「119消防節」之前，很高興和所有「鳳凰獎」的得獎人見面。他代表國家，向全國所有消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工，以及長年投入消防教育的老師們，致上最高的敬意與謝意。

賴總統說，恭喜本屆「鳳凰獎」的得主。「鳳凰」象徵浴火重生、勇敢堅強，就算是在最艱難的時候，依然散發光芒，這正是各位的寫照。大家在防救災的卓越表現，不僅僅凝聚了團隊精神，也精進消防整體戰力，讓台灣社會具備更多、更強，也更好的韌性。

他提到，近年來，受全球氣候變遷影響，極端天氣與複合型災害頻繁發生，讓事故現場更加瞬息萬變、而且充滿風險。然而，每當警鈴響起，各位總是義無反顧、無私無我，第一時間奔赴現場，心裡只想著「把人救出來」。你們英勇救人的精神與行動，令人相當敬佩。

他也說，還有義消弟兄姊妹、防火宣導夥伴、救護志工，以及各災害防救團體，不只平時宣導避難與火災預防，災害發生時，也積極投入救援與後勤。感謝各位的犧牲奉獻，與政府及消防同仁團結一致，織起綿密的社會安全網。

賴總統表示，雖然無法預測何時會發生災害，但政府一定會花更多心力、投入更多資源，做好各項準備，來當大家的後盾。

賴總統指出，政府已經核定24項中程計畫、投入285億元，除了汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過各項科技力量，提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員的風險。

面對災害現場可能帶來的「創傷後壓力症候群」，他說，政府也積極建立心理照護機制，挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，希望給予第一線的英雄們，更細膩的心理健康照顧。

他提到，在人力方面，2019年提出的「5年增補3,000人」目標，已經順利完成；從2024年開始到2028年，要再增補3,000名消防人員，強化消防救災能量。

賴總統說，同時，也將持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務，以及規劃合理勤休方式，來減輕消防人員勤務負擔。因為，只有守護好消防員的健康與權益，才能守護好國家與人民的安全。