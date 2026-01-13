「新竹要贏，首選欣瑩！」徐欣瑩誓師萬人挺 承諾科學治理跨縣合作大矽谷計畫

中央戰力回新竹，決戰 2026 藍綠勝負

新竹縣長選戰尚未正式鳴槍，國民黨內部卻已提前站在關鍵抉擇的十字路口。這場抉擇表面看是「誰來出戰」的人選問題，實質上卻是國民黨能否以制度回應民意、以理性控管政治風險的重大考驗，更將牽動2026整體地方選舉的成敗。

近日，媒體人吳子嘉公開揭露新竹地方政治長期存在的結構性爭議，並正式向司法機關提出告發，質疑地方行政與特定利益之間是否界線失守。相關訊息曝光後，在新竹地方引發高度關注，也使新竹縣政治生態再度被置於放大鏡下檢視。

就在政治氛圍急遽升溫之際，美麗島電子報公布的最新民調，為國民黨新竹縣長提名提供了極具指標性的參考。民調清楚顯示，提名過程若缺乏公信力、忽視民意，選情勢必付出代價；新竹縣黨內初選，必須回歸全民調、尊重制度，才能有效降低風險、穩住選局。

根據2026年1月初公布的美麗島民調，在假設性對戰中，若國民黨提名徐欣瑩參選，支持度為37.2%，高於民進黨鄭朝方的35.1%，呈現穩定且具競爭力的領先態勢。反觀若是陳見賢，其支持度為33.3%，落後鄭朝方38.3%，差距擴大，選戰風險顯著升高。

竹縣選情民調源自美麗島電子報。 圖／美麗島電子報 提供

黨內對比結果同樣清楚。徐欣瑩在民眾支持度達40.2%，明顯高於陳見賢的28.6%。這不是單一數字的偶然，而是在相同調查架構下，選民對不同人選勝選能力與政治風險所做出的明確判斷。

值得注意的是，這些民調數據完成時間，均在吳子嘉公開指控陳見賢涉有黑道背景、疑似黑金官商勾結之前。相關爭議是否進一步衝擊民意走向，仍有待後續觀察，但政治現實是，選民的觀感與信任，往往比司法結果更早反映在選票上。

這樣的局勢，正好呼應國民黨主席鄭麗文近期對地方首長提名所提出的三項明確原則：第一，提名人選必須具備實質勝選能力；第二，必須能夠促成藍白合作、擴大非綠整合；第三，更必須在選戰過程中，抵擋得住民進黨可能發動的司法與政治攻勢。

以此三項條件檢視新竹縣現況，標準其實已相當清楚。勝選能力，必須回歸民調與客觀數據；藍白合，必須避免高度爭議、讓合作破局；抵禦司法攻勢，更不能讓民進黨「掃黑肅貪」成為選戰破口。

過半藍委支持徐欣瑩參選新竹縣長，他們強調：「國會挺欣瑩，新竹一定贏」。 圖／吳雅芳 攝影

過半藍委支持徐欣瑩參選新竹縣長

就在提名關鍵時刻，國民黨在立法院已率先釋放高度一致的政治訊號。9日上午，立法院國民黨團舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，在黨團書記長羅智強號召下，近40位藍營立委一字排開，公開表態力挺徐欣瑩參選新竹縣長。立法院長韓國瑜亦特別致贈花束，祝福「心想事成」，象徵立院大家長對其戰力與專業的高度肯定。

多位立委指出，徐欣瑩具備完整的科技專業背景，長期在國會展現穩健問政實績，是少數能同時獲得專業界、立法體系與地方支持的整合型戰將。其台灣首位衛星測量女博士的科技背景，與新竹縣未來產業發展方向高度契合。

更重要的是，完整的國會後盾，表示未來在中央資源爭取、政策推動上，具備最堅實的支撐，這正是地方首長不可或缺的能力與條件。

民進黨鄭朝方坐擁竹北市執政優勢，聲量與支持度居高不下，再次印證「得竹北者得天下」的選舉現實。反觀部分藍營決策層仍以過去經驗誤判局勢，認為新竹仍是「提誰都會贏」的選區，與地方實況嚴重脫節。

這樣的落差，已讓新竹藍營基層出現強烈焦慮。地方共識是唯有公平、公正、公開的全民調，才能服眾，也才能對外迎戰。

新竹絕非單一戰場。若國民黨推出爭議性人選，民進黨勢必全面啟動「掃黑肅貪」戰法，不只新竹，其他藍營執政縣市也可能被全面複製。這將是2026地方選舉藍營最大的系統性風險。

新竹之亂，其實是一個預警。國民黨若再讓提名陷入喬事與派系算計，不只是輸掉一席縣長，而是為整體選戰埋下敗因。最務實、也是唯一的解方，就是盡速啟動全民調，讓勝者具備民意正當性，選後仍可團結迎戰。

地方人士直言，新竹這一戰，關鍵在制度是否服眾，這正是對黨中央智慧與決斷力的真正考驗。

若縣長提名仍延用傳統國民黨的運作模式，以「喬人選」取代民意、未能以民調為依歸，失去的恐不只是一席縣長，更可能對全台縣市首長選情產生連鎖效應，成為藍營在2026年最難承受的風險。