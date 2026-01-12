快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

HSEEP課程開訓 馬士元：能力建構強化防災韌性

中央社／ 台北12日電

消防署「災害防救演習規劃與評估基礎課程（HSEEP）」第4梯次今天開訓，內政部政務次長士元說，課程重點為「能力建構」，盼為國內建立穩定、長期、可持續的災害防救專業能量。

消防署晚間發布新聞稿表示，馬士元今天出席「災害防救演習規劃與評估（HSEEP）基礎課程」第4梯次開訓典禮，本課程邀集各直縣市政府、專業協力團隊及各中央部會的災害防救人員，進行基本災害應變培訓。

同時，藉此提升各直轄市、縣（市）政府對災害防救演習驗證的理解與應用能力，並同時進行基本災害應變培訓，期許導入國際標準並結合在地實務經驗，強化各級政府與跨部會的演習規劃與應變能力，全面提升國內面對災害的整體韌性。

馬士元表示，HSEEP的重點是「能力建構」，消防署引進美國國土安全演習與評估的標準化框架（HSEEP），透過明確的演習流程、標準化文件、評核機制與精進制度，讓學員了解演習規劃流程及改進機制，強化地方政府及協力團隊於災害應變的整體能量與協作效能。

他說，這讓災害應變模式能夠「看得見問題、找得到方法、追得出改善」，以及培育未來國內推動演習的專業教官，為國內建立穩定、長期、可持續的災害防救專業能量。

馬士元提到，消防署自去年12月至今年1月共規劃5梯次，每梯次5日的HSEEP基礎訓練課程，合計可完成約300名學員的訓練，內容涵蓋演習設計、執行、評核與精進等完整流程。

他表示，透過系統化訓練，引導各單位將演習成果有效回饋至平時整備與政策精進作為中，讓演習真正成為提升應變能力的關鍵工具，落實「以演習驗證制度、以評估促進改善」的核心精神。

消防署說，台灣位處地震帶，易受極端氣候影響，風災、震災及複合型災害風險，災害防救工作非單一機關獨力完成，必須仰賴制度化演習與跨域協作，才能在災時迅速整合資源、有效應變。

另外，精進演習是推動全民防災、強化政府治理效能的關鍵工作，未來將持續結合中央、地方政府及社會團體力量，使標準化演習全面融入各項災害整備作業，提升國家災害防救韌性。

災害 演習

延伸閱讀

修國安法阻鼓動犯台 馬士元：台獨屬言論自由範圍內

修國安法阻鼓吹共軍犯台？內政部：1949年來空前威脅 幾乎俄軍攻烏前兆

搶救F16飛官辛柏毅 內政部：搜救機架次持續增加

中共圍台軍演管碧玲宴請海巡高官挨轟 夫護妻：都不吃飯睡覺了？

相關新聞

下周日變濕冷！氣象粉專：強度較強、濕冷恐達一周

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完，但最近多屬於乾冷型，下周起冷空氣可能要換濕冷型態了。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周日（18日）下午到晚間起下一波冷空氣南下，強度較強，且持續時間較久，可能從19日一路影響到24、25日，地面冷高壓預報屬於東路南下型，冷空氣以渡海（黃海、東海）來台的路徑為主，中高層東亞主槽也將顯著南伸，帶動長江流域冬雨帶潮溼水氣下壓到華南、南灣上空，整體環境水氣較多，可能是偏向濕冷型的一周。

美商務部長指美去年以違DEI為由 促台積電加碼投資

•台積電在美總投資金額規畫1650億美元（約新台幣5.21兆元），美國商務部長盧特尼克預告，他認為台積電將加碼投資。他透露，美方去年以違反DEI（多元、公平及包容）條款為由，成功促台積電追加1000億美元建廠。

廠辦節能升級 板橋「遠雄信義CENTER」稀缺性受自用型企業青睞

在AI高效能運算與高科技產業需求持續擴增的浪潮下，全球供應鏈加速重組，企業競爭力的關鍵不再僅止於技術與產品本身，營運據點的選擇，也逐漸成為企業長期布局的重要戰略。隨著企業對「自用性」、「資產穩定度」與

北宜高鐵砸4千億卻沒效益 張景森喊話賴卓：別被選舉綁架

高鐵延伸宜蘭引發爭議，行政院前政務委員張景森指出，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，如今成本可能突破4000億元，但效益卻消失，...

伊朗大城示威不斷 圖解去年誇張通膨 發生哪些巨變

伊朗去年12月28日爆發示威抗議，至今未歇，德黑蘭軍方預告可能升級鎮壓力道。路透報導，伊朗示威持續擴大，據傳至少2000示威者喪命，逾2600人遭拘留。

歷史上的今天／1962年美國官員來台 會商美援計畫

1962年1月12日，時任美國國際開發總署署長韓密爾頓與我國政府財經首長舉行會談，了解台灣一般經濟情況，美援計畫執行情形，以及美國繼續的援助對台灣經濟發展的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。