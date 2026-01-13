原環保良意，變產業危機，土方管制政策掀起全台營建業大海嘯？

「我們忍到極限了！」全台不動產建築開發商業同業公會理事長齊聚一堂，罕見以近乎「怒吼」的姿態向政府喊話，直指今年1月1日上路的「營建剩餘土石方全流向管制」已引爆全台營建業系統性危機，不僅公共工程與民間建案大規模停擺，更直接衝擊超過200萬名工班與相關從業人員的生計，恐進一步動搖台灣產業與經濟的根本。

「不是我們不配合政策，而是真的撐不下去了。」多位理事長異口同聲表示，政策立意雖佳，但倉促上路、配套嚴重不足，已讓整個產業陷入前所未有的混亂。

全台不動產建築開發商業同業公會舉辦記者會，呼籲政府積極回應「土方之亂」。 圖／不動產建築開發公會聯合會 提供

合法土資場僅140家，量能嚴重不足、價格失控

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶指出，政府加強管制營建剩餘土石方，本意在防堵非法棄土、落實環境治理，業界並不反對，但關鍵在於「沒有路就先設路障」。

目前全台合法土資場與棄土場僅約140家，遠遠無法承接全國龐大的工程需求；而新設土資場須經過環評，動輒2至3年，根本緩不濟急。供需嚴重失衡下，部分土資場業者趁勢哄抬價格，處理廢土的成本甚至相當於購買新土，讓建商與承包商苦不堪言。

有錢也無法解決！GPS政策卡關、運輸體系癱瘓

更棘手的是，這並非「多花錢就能解決」的問題。中央規定每輛砂石車都必須裝設GPS，但中央協助裝設的進度嚴重落後。全台約1萬5千輛砂石車中，至今僅3千多輛完成裝設。

即便完成裝設，實務問題仍層出不窮。多數建案位於8米以下道路或巷弄，砂石車根本無法進出，土石方該如何運送？在「車不夠、場不足、土無處去」的三重夾擊下，全台營建工程被迫急踩煞車。

18個月動工期限成最後一擊，中小建商恐爆資金斷鏈潮

吳國寶進一步警告，建商購地後，依規定須在18個月內動工，否則銀行將收回工建融資。如今工程卡在土方問題動彈不得，形同「前有政策封路，後有銀行追兵」，中小型建商首當其衝，資金斷鏈風險急速升高。

公會嚴正建議，政府應將政策實施時程延後四年至民國119年，並於過渡期間全面盤點、加速設置足夠量能的合法土資場與棄土場，同時提出兩大訴求：一、提供充足的合法土資場；二、排除18個月內必須動工的管制限制。否則，建案停工恐引爆爛尾樓、預售屋違約等連鎖糾紛，受害的不只是建商，更是購屋民眾與整個產業鏈，「對營建業來說，幾乎是死路一條」。

「水已經滾了！」成本飆升恐推升房價

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會名譽理事長黃啟倫直言，過去七波信用管制，對建築業就像「溫水煮青蛙」，而如今土方政策一上路，「水已經煮到滾了」。土方處理成本暴增，直接推升營建成本，最終勢必反映在房價上，影響全民居住負擔。

他呼籲政府，政策制定不能再「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，應在上路前就全盤考量產業實務與衝擊。

停工危機浮現工安隱憂，地方政府早有經驗卻被迫停用

新北市公會常務理事曹來春提醒，雙北多數民間工程已停工，有些建案已開挖至地下四、五樓，若長期停工，恐引發坍方、滲水等重大工安風險。

桃園市公會理事長周鑫世與台中市公會理事長謝麟兒也指出，兩市原本已依地方自治建置GPS管控系統，運作順暢，但中央要求全面改用中央系統後，自1月1日接手卻頻頻當機，電子聯單無法即時核發，導致數十輛滿載砂石的砂石車在路邊進退兩難。地方公會呼籲，砂石車管控應回歸地方管理，實務上更有效率。

土方不是廢棄物，業界倡「土方銀行」拚循環經濟

多位理事長也共同強調，營建土方並非廢土，約80%屬可再利用的好土。若政府真心追求國土永續與環境治理，應由中央領軍，將土方視為重要資源，導入制度化管理。

業界建議，營建土方可用於填海造地、低窪地回填，或仿效日本、荷蘭成立「土方銀行」，媒合「有剩餘土方」與「需要土方」的工程，建立「有進有出」的循環體系，才能真正解決問題。

營建土方的管理確實需要制度與秩序，但更需要時間、配套與周全政策。當政策超前於基礎建設、制度跑在現實之前，付出代價的，不只是產業本身，還有數百萬勞動者的生計、購屋民眾的權益，甚至整體經濟的穩定。

此刻，業界已清楚發出警訊，球也正式回到政府手中，是即時調整、補齊制度缺口，還是任由停工與風險擴大？攸關的不只是土方去向，更是台灣營建產業未來的走向。