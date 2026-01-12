北宜高鐵砸4千億卻沒效益 張景森喊話賴卓：別被選舉綁架

高鐵延伸宜蘭引發爭議，行政院前政務委員張景森指出，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，如今成本可能突破4000億元，但效益卻消失，且有許多可行替代方案，期待賴清德總統和行政院長卓榮泰發揮智慧，了解到交通部、國發會未盡責，可能讓兩人做出留名歷史的重大錯誤決定，他期盼國家重大建設應回歸理性，別再被選舉綁架。

北宜高鐵計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，沿線經台北市南港區、新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭縣頭城、礁溪、壯圍、宜蘭市等九個行政轄區，全線總長60.6公里。全案去年7月9日通過環評初審，8月20日首次審查就通過環評，支持者、反對者至今仍在角力。

張景森一連發布兩篇臉書長文談北宜高鐵議題，他今天提出九點論述。他說，北宜直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，高鐵和台鐵功能不同，北宜間只有4、50公里，不適合長途運具，因此高鐵不可能變成台鐵的替代方案，且建設經費勢必大幅增加，但交通部技術官僚沒勇氣拒絕高層的逕自升級，只能奉旨規劃。

張景森續指，時任行政院長蘇貞昌並非毫無顧慮，畢竟這是超過1700億元的重大公共建設，支持的前提是「專業評估有效益」；他解釋，北宜高鐵由交通部提出構想，蘇僅是在特定條件下表示支持，後續推動過程中，交通部或其他政治人物卻將「有條件裁示」操作成既定的「政策承諾」，強推到底。

「這種錯誤規劃應被列入交通運輸的教科書。」張提到，20年後花了4000億的宜蘭高鐵，1小時只開1、2班，近萬通勤族及大台北旅客多數不會坐，雪隧一樣塞，當年報告的1764億元經費，如今卻暴增至3521億元以上，甚至突破4000億元，當時過於草率、嚴重錯誤的簡報內容，直接誤導政院態度。

張景森點名交通部在未完成可行性評估的情況下，直接進入綜合規劃與環評程序，彷彿案子已經「不可逆轉」；國發會也未發揮功能，使計畫在高度爭議中推進，淪為橡皮圖章。

文末，張景森指出，當計畫已完全不是當初向行政院報告的經費成本，卻仍以政策延續或選舉承諾為由，拒絕依專業調整，執意將4000億元投入效益高度可疑的計畫，這已不是理性失靈，而是良知問題。

他感嘆，如此等級的重大公共工程都能跳過基本政策程序，只剩選舉與政治考量，其他建設品質更令人憂心。國家所付出的代價，將不僅是財政與經濟損失，更是人民對政府治理能力的信任流失。