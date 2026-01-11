聯合報一周大事1/4~1/10

屏東市中央市場中華路轉角「佬媽子」泰式料理，店名直率又溫暖，32歲老闆高藝哲笑說，「媽媽永遠是最懂你那個人！」，「佬」加上「人」字旁，是他提醒自己莫忘「人之初，性本善」初衷，也是他創業10年來堅守信念，每季都要重返泰國深耕學習泰式料理，他從早餐店到現在榮獲屏東縣府頒發屏東卓越企業創新研發獎，如何一路走來跌撞找到自己的賽道？

2026-01-10 10:30