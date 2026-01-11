聽新聞
聯合報一周大事1/4~1/10
國內
6日：立法院三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪一點二五倍，且不得低於四十五元，一單一計。
8日：台北市長蔣萬安六日宣布推動免費營養午餐，除了基隆市七日跟進外，台中市、高雄市、雲林縣、新竹市等縣市也先後宣布跟進，台南市則在九日宣布跟進。
9日：內政部公布二○二五年十二月戶口統計資料，六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，台灣正式邁入「超高齡社會」。
國外
5日：聯合國安理會召開緊急會議，中、俄等美國對手與法國等美方盟友，都對美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動表示反對。
5日：遭美軍突襲逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛首度在紐約出庭受審，對多項販毒指控喊冤，強調自己無罪。
6日：美國白宮發表聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力。美國國務卿魯比歐表示，川普總統傾向以「購買」而非「入侵」方式拿下格陵蘭。
