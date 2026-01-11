化南新村案…政大提訟解套 台大想效法

政大早年提供教職員居住的化南新村，保留戰後眷村風格，包括前副總統李元簇、司法院前院長施啟揚等人都曾是住戶，二○一八年被台北市文化局登錄為「聚落建築群」，但因政大無力負擔，採取法律途徑救濟，二○二四年時，北高行認定撤銷認定化南新村為聚落建築群。台大直言，化南新村判例可能是未來談判手段。

政大總務長蔡育新表示，當年化南新村全區登錄為聚落建築群，已限定了該地無法做校務使用。再者，相較於政府等公務機關可編列建物保存預算，學校經費只能用於教育、教育設施維護，而教育部補助與自籌款也難以因應。

蔡育新表示，政大當時主張，文資相關會議未體察學校財務可行性，只把責任轉嫁給學校，財務無法永續負擔化南新村，校方才透過法律尋求救濟。後續政大將化南新村廿四戶整修，已改建為學生宿舍。

針對大專校院文資建物養護，蔡育新則建議，應設計一整建、維管經費開放學校申請，「應該要政府進來」。

教育部則表示，已規畫五年七十五億「國立大專校院老舊建築改善計畫」，可用於取得使用執照四十年以上需補強的建物，及依法公告登錄為古蹟、歷史建築或具文化資產價值建物修繕。