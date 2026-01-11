文資公共財 學者：政府應協助

台大建校近百年，擁有眾多古蹟、歷史建築及紀念建築，卻也造成校方維護修繕上的壓力。中原大學建築系助理教授、文資委員薛琴表示，從憲法保障人民文化權考量，政府應要編列預算給台大，例如文化部、北市府文化局等。台北教育大學兼任助理教授蕭文杰則認為，教育部也該協助。

薛琴還提到，文化部之前有討論修法讓公有容積可移轉。他認為，若是土地較大的機構，可開放自地移轉，如台大地很多，建蔽率也僅百分之卅幾，自地移轉在別處蓋高樓，就不會影響原有市容及都市計畫。

北市文資委員陳彥良表示，台大因承接日本帝大校產，校園文資量確實全台最多，但解決修繕預算的辦法也很多，包括讓民間團體、企業承租文資、修繕等，例如台銀就參與北市府老房子文化運動，原為「台灣拓殖株式會社」高階幹部住宅的文房閱讀空間，由頂禾開發保存修復再利用，台大人才濟濟，可多方嘗試。

蕭文杰也說，台大預算已是全台大學最高，應重新分配，給文資多些預算；另也應向各捐款企業爭取修復文資。

此外，對於台大引用政大打贏化南新村案為例，稱要作為最後協商手段，陳彥良則認為，若依此判例，未來從中央到地方政府文資，只要提出財務不可行，都可要求否決文資。例如總統府若稱為了總統國家安全，需要做空間改造，但走文資修復程序太麻煩，想去掉文資身分，台鐵也可以修繕經費太高為由，拆掉新竹車站等古蹟。他感慨台大發言實在太功利主義，不復以往。