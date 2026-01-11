聽新聞
古蹟修繕得花120億 台大叫苦

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪費用約五十萬元。記者林俊良／攝影
台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪費用約五十萬元。記者林俊良／攝影

台大去年底拆除首任文建會主委陳奇祿故居引發爭議。但實際上，台大依法登錄的古蹟、歷史建築及紀念建築總計有八十三處，占台北市所有文資建物約百分之十五，面積二萬四千坪，若比照修復臺靜農故居規格，恐需要一二○億元天價，已影響校務經費與土地利用。

台大總務長廖文正表示，台大二○二一年以前，已被指定四十八處文化資產，近四年又新增卅五處，「這是不太合理的數字。」維護、管理日益繁重。由於台大總計有七一○棟建物，其中五十年以上建物達三五五棟，依法五十年以上建築要處分都要進行文化資產價值評估，代表未來受指定文資恐愈來愈多。

台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪修繕費用約五十萬元。廖文正說，八十三處文資地坪約二萬四千坪，全部修繕完竣，恐達一二○億元，對台大而言是天文數字。

蛇毒專家李鎮源故居也是台大歷史建築，修復經費約需六千萬元，尚在募款中。記者林俊良／攝影
蛇毒專家李鎮源故居也是台大歷史建築，修復經費約需六千萬元，尚在募款中。記者林俊良／攝影

台大前副校長周家蓓曾為臺靜農故居修復一案奔走，她回憶，當時經專業單位評估，從復建到能再利用需二千五百萬元，教育部經費無法用於文資修繕，唯一方式僅剩對外募款，最終募得約二千七百萬元。

廖文正直言，台大的難處在於，從政府獲得的挹注，對比高量文資建物明顯不足；再者，公立學校被歸為政府機關，公有文化資產無法辦理容積移轉，代表建物受指定為文資後無法獲得補償，且學校又有培育人才、學術競爭等急迫性，須提供合理硬體設施，文資保存與校務發展上也在拉扯。

歷史悠久的大專校院多有建物受指定為文資，以北科大為例，台北工業學校紅樓被指定為市定古蹟，十年前啟動修復及再利用工程，耗資一三六三萬元；一大川堂則為市定歷史建築，修復經費約二五二二萬元。中國科大建築系教授閻亞寧表示，文化資產是公共財，大學是幫國人守護資產，但也正是政策缺漏讓台大有苦說不出，台大現階段能做的是先維護保存。

