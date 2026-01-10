快訊

館長嗆斬首被起訴「聲請總統出庭」！ 賴總統回應了

鄧佳華刑滿出獄！ 前女友簡簡獻祝福：各自安好

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

避免宗教團體不動產陷私產風波 內政部產權登記6月9日屆滿

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
政府推動制定的「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，有關不動產權利歸屬審認的申請期限，將於今年6月9日屆滿。示意圖。圖／聯合報系資料照
政府推動制定的「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，有關不動產權利歸屬審認的申請期限，將於今年6月9日屆滿。示意圖。圖／聯合報系資料照

為保障宗教團體財產不淪為私產，降低產權糾紛問題。內政部表示，政府推動制定的「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，有關不動產權利歸屬審認的申請期限，將於今年6月9日屆滿，目前已完成926筆不動產更名登記及2273筆不動產限制登記，呼籲把握最後申請期限，維護自身權益。

內政部指出，宗教團體以自然人名義登記的不動產，實務上常因繼承及權利歸屬不明而發生私權糾紛，不僅影響宗教團體財產管理及使用問題，也耗費社會處理相關爭議的成本。

內政部表示，暫行條例施行3年半以來，截至去年底已協助917家宗教團體提出申請，完成926筆不動產更名登記及2273筆不動產限制登記，有效保障宗教團體所屬財產及權益。

內政部說明，宗教團體不動產權利歸屬審認的申請規定和應備文件，除於「全國宗教資訊網」設置案件申請專區，各地方政府民政局（處）也設有專責諮詢窗口，提供諮詢協助。另近期內政部郵寄最新一波文宣至全國宗教團體，加強宣導相關申請規定及注意事項，將持續協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，共同維護權益。

內政部 財產 繼承

延伸閱讀

土方之亂延燒 建商喊苦

買舊車欠344萬死後房產遭拍賣 律師質疑假債權法官駁回

洲美關渡平原國土規畫「城鄉一」遭內政部打回票 蔣萬安說話了

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

相關新聞

避免宗教團體不動產陷私產風波 內政部產權登記6月9日屆滿

為保障宗教團體財產不淪為私產，降低產權糾紛問題。內政部表示，政府推動制定的「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」...

歷史上的今天／1962年中國小姐抵台 數千人擠滿松山機場

1962年1月10日，中國小姐李秀英在菲律賓停留19天之後，下午由申學庸女士陪同，搭乘民航空運公司飛機飛往台北。 松山機場從下午便擠滿了許多爭睹世界小姐丰采的歡迎群眾，飛機因受天氣的影響，直至晚上7點才降落松山機場，這時台北已經是天色全黑，萬家燈火。有許多有先見之明的歡迎者，還帶了手電筒照射。

重啟公地放領 行政院：以79年公告土地現值加計物價指數為地價依據

行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰今天核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各...

馬太鞍溪堰塞湖溢流農地補助 延長申請時間、擴大對象

農業部修正發布「農業部辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，除延長受理期限至1月31日止，也擴大適用對象...

大有特區商圈轉型再升級 新潤 安曼莊園 打造複合宜居生活圈

在房市回歸自住需求，購屋族更重視生活機能與長期價值的趨勢下，具備成熟商圈、交通建設與完整生活條件的區域，再度成為市場關注焦點。桃園大有特區因「離城不離囂」的地段特性、完善的綠意環境與學區條件，被不少購

農業部擴大馬太鞍溪堰塞湖農田補助 受理至1月31日

農業部今天表示，已修正發布馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損重建補助作業要點，延長受理至1月底止，並擴大適用對象，涵蓋堰塞湖溢流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。