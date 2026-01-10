避免宗教團體不動產陷私產風波 內政部產權登記6月9日屆滿

為保障宗教團體財產不淪為私產，降低產權糾紛問題。內政部表示，政府推動制定的「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，有關不動產權利歸屬審認的申請期限，將於今年6月9日屆滿，目前已完成926筆不動產更名登記及2273筆不動產限制登記，呼籲把握最後申請期限，維護自身權益。

內政部指出，宗教團體以自然人名義登記的不動產，實務上常因繼承及權利歸屬不明而發生私權糾紛，不僅影響宗教團體財產管理及使用問題，也耗費社會處理相關爭議的成本。

內政部表示，暫行條例施行3年半以來，截至去年底已協助917家宗教團體提出申請，完成926筆不動產更名登記及2273筆不動產限制登記，有效保障宗教團體所屬財產及權益。

內政部說明，宗教團體不動產權利歸屬審認的申請規定和應備文件，除於「全國宗教資訊網」設置案件申請專區，各地方政府民政局（處）也設有專責諮詢窗口，提供諮詢協助。另近期內政部郵寄最新一波文宣至全國宗教團體，加強宣導相關申請規定及注意事項，將持續協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，共同維護權益。