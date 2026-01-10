聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／中央效率牛步 苗栗綠營選將也感慨

聯合報／ 本報記者胡蓬生

苗栗縣醫療資源不足，鄉親遇急重症常要遠赴外縣市就醫，承受舟車勞頓之苦，衛福部苗栗醫院籌建急重症中心卻多次流標，導致規畫「縮水」，工程經費也大增近6億元。外界不解的是，中央有公共工程委員會負責診斷、協助改善招標，同是中央的衛福部工程卻一愁莫展，不僅浪費公帑，也讓鄉親苦等醫療資源16年無著，行政效率豈止牛步可以形容。

苗栗人數十年來爭取醫學中心等級的大醫院，但以苗栗的人口、城鄉差距，難度相當高，曾有幾度看似即將「圓夢」，但總是失之交臂，鄉親期待最終一場空。最可行也最具體的是苗栗醫院打造急重症中心，卻因無止盡的流標而中斷，即使有兩任行政院長先後到場加碼補助，使全案重啟，仍不敵流標的打擊，拖延至今。

卓揆昨天不僅給足經費，還承諾力拚6月開工；是否又是一張芭樂票，就看能否排除萬難，順利發包動工。事實上，管醫院的衛福部和管工程招標的工程會，就同在行政院裡，急重症中心兩棟大樓分別流標6次、14次，竟無人聞問、出手相助，放任時間流逝，凸顯部會橫向連繫大有問題。

卓揆昨天承諾加碼負擔工程造價，因應近年原物料上漲、缺工缺料等影響，除了印證工程延宕造成增加的6億元經費浪費，也凸顯民進黨執政9年來，並未認真看待苗栗醫療資源缺乏問題。

難怪獲民進黨提名參選苗栗縣長的縣議員陳品安，昨也發文感慨，計畫走了16年仍多次流標，苗栗人已失去信心，現在終於露出曙光。

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數 4選將各出招催票拚出線

金門都更工程太吵？民眾控干擾師生上課 校方：符合法規不影響教學

卓揆視察苗栗醫院 盼中央地方合作落實健康台灣

嘉義火車站鐵路高架工地挖出鐵道遺構 百年記憶現身保存規畫曝

相關新聞

苗栗醫院急重症大樓延宕16年 拚6月開工

苗栗縣醫療資源缺乏，衛福部苗栗醫院2010年規畫興建急重症醫療大樓，經多次流標中止，2024年修改規畫，合併急重症、放射...

新聞眼／中央效率牛步 苗栗綠營選將也感慨

苗栗縣醫療資源不足，鄉親遇急重症常要遠赴外縣市就醫，承受舟車勞頓之苦，衛福部苗栗醫院籌建急重症中心卻多次流標，導致規畫「...

歷史上的今天／1962年中國小姐抵台 數千人擠滿松山機場

1962年1月10日，中國小姐李秀英在菲律賓停留19天之後，下午由申學庸女士陪同，搭乘民航空運公司飛機飛往台北。 松山機場從下午便擠滿了許多爭睹世界小姐丰采的歡迎群眾，飛機因受天氣的影響，直至晚上7點才降落松山機場，這時台北已經是天色全黑，萬家燈火。有許多有先見之明的歡迎者，還帶了手電筒照射。

重啟公地放領 行政院：以79年公告土地現值加計物價指數為地價依據

行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰今天核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各...

馬太鞍溪堰塞湖溢流農地補助 延長申請時間、擴大對象

農業部修正發布「農業部辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，除延長受理期限至1月31日止，也擴大適用對象...

大有特區商圈轉型再升級 新潤 安曼莊園 打造複合宜居生活圈

在房市回歸自住需求，購屋族更重視生活機能與長期價值的趨勢下，具備成熟商圈、交通建設與完整生活條件的區域，再度成為市場關注焦點。桃園大有特區因「離城不離囂」的地段特性、完善的綠意環境與學區條件，被不少購

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。