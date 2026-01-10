聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗醫院急重症大樓延宕16年 拚6月開工

聯合報／ 記者胡蓬生趙容萱／連線報導
衛福部苗栗醫院籌建急重症醫療大樓，推動16年仍卡關。行政院長卓榮泰昨視察後，宣布將補助17億元推動。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院籌建急重症醫療大樓，推動16年仍卡關。行政院長卓榮泰昨視察後，宣布將補助17億元推動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣醫療資源缺乏，衛福部苗栗醫院2010年規畫興建急重症醫療大樓，經多次流標中止，2024年修改規畫，合併急重症、放射腫瘤2大樓為1棟。行政院長卓榮泰昨視察表示，中央將負擔大部分經費，力拚6月開工。不過，4月招標能否順利還是未知數。

苗栗醫院急重症中心推動迄今16年，仍未見蹤影，原本2棟大樓花14.8億元，如今要合併成1棟大樓，經費增至21億元。已獲民進黨提名參選苗栗縣長的縣議員陳品安昨到場，事後臉書發文表示計畫走了16年仍多次流標，苗栗人已失去信心，如今迎來曙光。

鍾東錦表示，苗栗急重症病患須遠赴台中、新竹或台北就醫，以惡性腫瘤為例，幾乎無人在苗栗就醫，他感謝行政院支持苗栗醫療升級，縣府會配合在院區鄰近土地開闢停車場；另建議增加高級健檢中心，讓鄉親就近檢查身體及就醫。

卓榮泰表示，此案為衛福部工程，去年12月底已核定，總經費21億元，苗栗醫院只要負責4億，其餘17億由中央負擔，桃竹苗區域醫療需求也會滾動檢討協助。苗栗醫院表示，急重症大樓預計4月招標、6月動工，2029年3月完工、11月營運。

苗栗醫院急重症大樓早在2010年就核定興建，因多次流標暫緩，2021年時任行政院長的蘇貞昌支持規畫案重啟，分設急重症醫療大樓與放射腫瘤治療中心，兩棟要花12億、2.8億元，其中4億由行政院補助；但前者流標6次、後者流標14次，2024年苗栗醫院將2大樓合併重新送審。

苗栗缺乏醫學中心等級醫院，賴清德總統2023年底以候選人身分造訪時，允諾朝準醫學中心定位發展。地方表示，等了16年，先前多次流標，希望能順利發包。

工程流標導致造價大增現象頻傳，台中市立老人復健醫院BOT案，委託中國醫藥大學承辦，原規畫急重症大樓3.5年、長照大樓5年完工，最後2大樓都在3年內完成，去年12月開幕；不過原本投資金額為84億元，因全球原物料上漲與缺工等因素，最後加了近1倍經費、約157億元才完成。業界認為BOT案有合約壓力，為了及早營運，業者寧可多花成本、早日完工，反而節省日益高漲的營建成本。

延伸閱讀

彰化縣指努力減債卻遭降級 憂財政缺口恐擴大

藍擬先審查TPASS等預算 卓揆：挑三揀四非正常國會應有態度

卓揆視察苗栗醫院 盼中央地方合作落實健康台灣

蘇巧慧也喊營養午餐免費 黃國昌批虛偽：忘了當初反修財劃法

相關新聞

苗栗醫院急重症大樓延宕16年 拚6月開工

苗栗縣醫療資源缺乏，衛福部苗栗醫院2010年規畫興建急重症醫療大樓，經多次流標中止，2024年修改規畫，合併急重症、放射...

新聞眼／中央效率牛步 苗栗綠營選將也感慨

苗栗縣醫療資源不足，鄉親遇急重症常要遠赴外縣市就醫，承受舟車勞頓之苦，衛福部苗栗醫院籌建急重症中心卻多次流標，導致規畫「...

歷史上的今天／1962年中國小姐抵台 數千人擠滿松山機場

1962年1月10日，中國小姐李秀英在菲律賓停留19天之後，下午由申學庸女士陪同，搭乘民航空運公司飛機飛往台北。 松山機場從下午便擠滿了許多爭睹世界小姐丰采的歡迎群眾，飛機因受天氣的影響，直至晚上7點才降落松山機場，這時台北已經是天色全黑，萬家燈火。有許多有先見之明的歡迎者，還帶了手電筒照射。

重啟公地放領 行政院：以79年公告土地現值加計物價指數為地價依據

行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰今天核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各...

馬太鞍溪堰塞湖溢流農地補助 延長申請時間、擴大對象

農業部修正發布「農業部辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，除延長受理期限至1月31日止，也擴大適用對象...

大有特區商圈轉型再升級 新潤 安曼莊園 打造複合宜居生活圈

在房市回歸自住需求，購屋族更重視生活機能與長期價值的趨勢下，具備成熟商圈、交通建設與完整生活條件的區域，再度成為市場關注焦點。桃園大有特區因「離城不離囂」的地段特性、完善的綠意環境與學區條件，被不少購

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。