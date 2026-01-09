重啟公地放領 行政院：以79年公告土地現值加計物價指數為地價依據

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各地方政府作為核算放領地價之依據。記者杜建重／攝影
行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各地方政府作為核算放領地價之依據。記者杜建重／攝影

行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰今天核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各地方政府作為核算放領地價之依據。

行政院表示，為落實憲法第143條及司法院大法官會議第89號解釋所揭示之扶植自耕農原則，並具體回應政府過去對長期自耕農民之承諾，兼顧政策公平與合理性，已於去年11月27日決定重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業；閣揆卓榮泰今日核定放領地價，將以79年公告土地現值加計物價指數變動情形調整；後續內政部將函轉各地方政府作為核算放領地價之依據。

行政院指出，政務委員陳金德政委於召集相關會議時，內政部考量距今已逾30年，為兼顧農民權益，故建議以79年迄今的物價指數變動情形予以合理調整，計算公式為：放領地價=79年公告土地現值×（公告放領前一個月消費者物價指數/79年當年度消費者物價指數）；為衡平信賴保護原則以及農民權益，卓揆即請政務委員林明昕協處相關法律見解，並於今日核定此一計算公式。

行政院強調，考量台拓地具有其形成歷史背景特殊性，故放領作業將以台拓地優先辦理，並以宜蘭縣大南澳地區台拓地先行試辦。內政部已於去年11月28日召開公地放領審議會第1次會議，審議通過宜蘭縣大南澳地區326筆國有土地放領，面積約64公頃。宜蘭縣政府將於近期公告並通知民眾申請承領，符合資格的農民可儘速向縣府申請。

行政院 農民 內政部 公地放領 卓榮泰

延伸閱讀

行政院拍板國有耕地放領機制 地價納入物價指數調整

彰化縣指努力減債卻遭降級 憂財政缺口恐擴大

藍擬先審查TPASS等預算 卓揆：挑三揀四非正常國會應有態度

卓揆視察苗栗醫院 盼中央地方合作落實健康台灣

相關新聞

重啟公地放領 行政院：以79年公告土地現值加計物價指數為地價依據

行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰今天核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各...

馬太鞍溪堰塞湖溢流農地補助 延長申請時間、擴大對象

農業部修正發布「農業部辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，除延長受理期限至1月31日止，也擴大適用對象...

大有特區商圈轉型再升級 新潤 安曼莊園 打造複合宜居生活圈

在房市回歸自住需求，購屋族更重視生活機能與長期價值的趨勢下，具備成熟商圈、交通建設與完整生活條件的區域，再度成為市場關注焦點。桃園大有特區因「離城不離囂」的地段特性、完善的綠意環境與學區條件，被不少購

農業部擴大馬太鞍溪堰塞湖農田補助 受理至1月31日

農業部今天表示，已修正發布馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損重建補助作業要點，延長受理至1月底止，並擴大適用對象，涵蓋堰塞湖溢流...

台南「年增16億」跟進北市 宣布國中小營養午餐免費

針對營養午餐免費議題，台南市長黃偉哲下午舉行記者會宣布全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費，每人每餐補助估計56元，每年增加16億元經費，嘉惠全市約14.2萬名學生。

高雄心衛中心性侵案 監委介入調查預警機制

高雄市衛生局心衛中心前執秘涉性侵，監察委員王幼玲、葉大華今天透過新聞稿指出，已申請自動調查，將深入了解高雄市衛生局對於個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。