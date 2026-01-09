重啟公地放領 行政院：以79年公告土地現值加計物價指數為地價依據

行政院重啟公地放領政策，閣揆卓榮泰今天核定，以79年公告土地現值加計物價指數，調整重啟公地放領的地價。後續內政部將函轉各地方政府作為核算放領地價之依據。

行政院表示，為落實憲法第143條及司法院大法官會議第89號解釋所揭示之扶植自耕農原則，並具體回應政府過去對長期自耕農民之承諾，兼顧政策公平與合理性，已於去年11月27日決定重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業；閣揆卓榮泰今日核定放領地價，將以79年公告土地現值加計物價指數變動情形調整；後續內政部將函轉各地方政府作為核算放領地價之依據。

行政院指出，政務委員陳金德政委於召集相關會議時，內政部考量距今已逾30年，為兼顧農民權益，故建議以79年迄今的物價指數變動情形予以合理調整，計算公式為：放領地價=79年公告土地現值×（公告放領前一個月消費者物價指數/79年當年度消費者物價指數）；為衡平信賴保護原則以及農民權益，卓揆即請政務委員林明昕協處相關法律見解，並於今日核定此一計算公式。

行政院強調，考量台拓地具有其形成歷史背景特殊性，故放領作業將以台拓地優先辦理，並以宜蘭縣大南澳地區台拓地先行試辦。內政部已於去年11月28日召開公地放領審議會第1次會議，審議通過宜蘭縣大南澳地區326筆國有土地放領，面積約64公頃。宜蘭縣政府將於近期公告並通知民眾申請承領，符合資格的農民可儘速向縣府申請。