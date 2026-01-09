大有特區商圈轉型再升級 新潤 安曼莊園 打造複合宜居生活圈

「新潤 安曼莊園」前身新光三越一館，改建為23層住宅大樓，將再次成區域新地標。 圖／新潤 安曼莊園 提供

在房市回歸自住需求，購屋族更重視生活機能與長期價值的趨勢下，具備成熟商圈、交通建設與完整生活條件的區域，再度成為市場關注焦點。桃園大有特區因「離城不離囂」的地段特性、完善的綠意環境與學區條件，被不少購屋族形容為「桃園小天母」，在北台灣住宅版圖中穩居自住型市場要角。

位於大有特區核心地段的「新潤 安曼莊園」，基地面積約1,790坪，前身為營運25年的新光三越大有店。隨著商圈轉移與建物屆齡，新潤建設機構順勢整合基地，規劃改建為23層住宅大樓，回應當地年輕族群與小家庭對於高機能住宅的實際需求。

新潤建設啟動區域活化計畫，將實踐「複合宜居計畫」的住宅概念。 圖／新潤 安曼莊園 提供

除住宅本體外，新潤建設也同步啟動基地旁二館商場的活化計畫，未來將重新招商與改造，導入美食廣場結合書店等複合機能，並串聯健身工廠、零售超市與品牌餐飲，形塑住戶「下樓過馬路即可到位」的生活動線，讓食、衣、住、行、育、樂在日常半徑內一次滿足，實踐「複合宜居計畫」的Mixed-Use住宅概念。

在產品規劃上，「新潤 安曼莊園」共規劃住家726戶、店面9戶，住家規劃坪數為20至39坪、2至3房的市場主流產品，貼近多數首購與換屋族的實際需求。目前成交單價約每坪49至55萬元，總價帶落在約1,200萬至2,200萬元之間，小坪數門檻相對親民。付款條件方面，訂簽金28萬元，搭配五年工程期，有效降低購屋初期資金壓力，對於以中長期角度進行資產配置的族群具吸引力。

規劃「水樹庭園」特色公設，營造出自然光影交錯的空間體驗。 圖／新潤 安曼莊園 提供

公設與空間設計亦為個案亮點之一。全案借鏡日本東京安縵酒店的設計美學，一樓規劃超過600坪、20項以上精品公設，涵蓋健身房、瑜伽室、兒童遊戲室、家教室等機能空間。其中「水樹庭園」特色公設，將一棵大樹自地下二樓樹穴垂直穿越至一樓，營造自然光影交錯的空間體驗，兼顧靜謐與舒適感受。

生活環境方面，大有特區本身即擁有難得的綠意資源，周邊包括虎頭山、桃林鐵路步道、南崁溪河濱公園等，提供城市中少見的休憩條件。「新潤 安曼莊園」正對大有雙語國中小學，下樓跨街即有連鎖超市、桃源書店、健身中心與多元餐飲選擇，車程約5分鐘可達榮總桃園分院，從居住、教育到醫療，生活條件成熟完整。

交通條件同樣具備發展潛力。基地鄰近主要交流道，未來並規劃社區接駁車，串聯小檜溪重劃區、桃園新站、捷運G08至G11站及藝文特區，提升通勤與生活移動的便利性，隨著桃園多項重大交通建設持續推進，區域房市後續表現備受市場關注。

從客群結構來看，「新潤 安曼莊園」約七成購屋者為桃園在地自住型買盤，反映價格帶與產品規劃貼近當地剛性需求，其餘三成則來自雙北地區，顯示個案對跨區置產族群亦具吸引力。

從外觀、公設、格局到結構安全，皆展現出新潤對品質細節的高度要求。 圖／新潤 安曼莊園 提供

在建築與品牌面，新潤建設機構成立超過18年，長期深耕雙北市與桃園地區，累積豐富開發經驗。本案設計團隊陣容完整，建築由三位建築師共同操刀，外觀設計由具國際獲獎經驗的SMT Design曾上銘負責，建築設計包含楊鈺偉、詹世偉，景觀由達觀設計，公設空間由近境制作規劃，結構工程則由築遠工程團隊執行，從外觀到結構安全，展現品牌對品質細節的高度要求。

在成熟生活圈與複合機能加持下，「新潤 安曼莊園」不僅回應自住市場對於便利與舒適的期待，也為桃園大有特區注入新的居住想像。

安曼莊園｜𝟐𝟎-𝟑𝟲坪｜訂簽𝟐𝟖萬

⟡了解更多 : https://utm.to/8fmyhv

⟡ 貴賓專線 : 𝟎𝟑-𝟑𝟑𝟕-𝟖𝟐𝟐𝟐

⟡ 接待會館：桃園市民光東路83號1樓

⟡ 建築行銷 : 新聯陽機構-新聯昌廣告股份有限公司