農業部擴大馬太鞍溪堰塞湖農田補助 受理至1月31日

中央社／ 台北9日電
農業部今天表示，已修正發布馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損重建補助作業要點，延長受理至1月底止，並擴大適用對象。圖為馬太鞍溪底便道。記者王思慧／攝影
農業部今天表示，已修正發布馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損重建補助作業要點，延長受理至1月底止，並擴大適用對象，涵蓋堰塞湖溢流後，受後續天然災害影響而衍生農田受損區域。

農業部今天發布新聞稿表示，昨天修正發布「農業部辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，延長受理期限至今年1月31日止。

此外，農業部表示，適用對象也擴及至行政院依據「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」公告的災區範圍，涵蓋馬太鞍溪堰塞湖溢流後，受後續天然災害影響而衍生農田受損區域。

農業部說明，原本補助僅適用於颱風樺加沙侵襲導致堰塞湖溢流受損的農田，考量馬太鞍堰塞湖溢流造成後續天然災害導致農田受損範圍擴大，為協助農民度過難關，因此延長受理時間及擴大適用對象。

農業部指出，只要受損的農田位於行政院依據特別條例公告的受災區域，地主皆可於1月31日前，向農糧署東區分署申請每公頃新台幣10萬元農田復原重建補助金；申請人除可向東區分署申請外，為便民服務，東區分署於每週二上午9時至下午4時，派專人至花蓮縣鳳榮地區農會推廣股受理申請。

據農業部統計，截至1月8日，已審核通過農地復原重建面積達375.74公頃，共撥付補助金3757.4萬元；目前仍持續審理申請案，將從速處理，待資格確認無誤後，隨即列入下一波撥款名單，以確保農民權益。

