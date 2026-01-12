廠辦節能升級 板橋「遠雄信義CENTER」稀缺性受自用型企業青睞

「遠雄信義CENTER」具備自用性、資產穩定與永續節能特色，近期成市場關注焦點。 圖／遠雄信義CENTER 提供

在AI高效能運算與高科技產業需求持續擴增的浪潮下，全球供應鏈加速重組，企業競爭力的關鍵不再僅止於技術與產品本身，營運據點的選擇，也逐漸成為企業長期布局的重要戰略。隨著企業對「自用性」、「資產穩定度」與「永續節能」要求同步提升，具備現代化規格的優質廠辦產品，正成為商用不動產市場中最受關注的焦點。

根據信義全球資產公司統計實價登錄資料顯示，2024年新北市商辦市場交易量首度突破百億元，年增幅約45%，成交金額與交易熱度同步創下新高。市場買盤結構也出現明確轉變，自用型企業成為主力，包含辦公舊換新、跨區整併搬遷，以及企業資產配置等三大需求，推升整體市場規模持續擴張。

在此趨勢下，位於板橋區的「遠雄信義CENTER」被視為新北廠辦市場中極具指標性的個案。業界指出，板橋作為新北市行政、金融與產業核心，長期以住宅與商業機能為發展主軸，工業用地占比不到全區1%，新建廠辦供給幾近停滯。「遠雄信義CENTER」不僅是板橋近20年來罕見推出的新建廠辦案，更因基地規模、產權條件與區位優勢，形成高度稀缺性。

該案基地為單一產權整合，與周邊多為30年以上老舊廠房形成明顯對比。市場人士指出，在板橋既有廠辦普遍面臨結構老化、載重不足、動線不符現代產業需求的情況下，新世代企業對「舊換新」的升級需求明確，而區內幾乎沒有替代選項，也使本案具備難以複製的市場定位。

區位條件方面，「遠雄信義CENTER」座落於新北市政府規劃的「新北產業黃金三軸」交會核心，鄰近板橋金融科技聚落與四鐵共構交通樞紐。現階段無論捷運、高鐵、快速道路或國道系統，均能快速串聯雙北與桃園；未來泰板輕軌F26站預計距基地僅約350公尺，可銜接機場捷運線與萬大線，交通動能持續增溫。此外，規劃中的金城交流道，也將進一步提升高速公路通達效率。

周邊發展動能同樣備受矚目，包括板橋站辦公大樓聯開案、T-Park遠東通訊園區及萬大線金城機廠聯開計畫，皆為區域產業與機能成長的重要支撐。其中，T-Park園區已逐步形成完整生活機能，涵蓋醫療、商場、公園綠地，對企業招募人才與員工留任具實質助益。

「遠雄信義CENTER」全案規劃地上11層、地下3層，定位為現代化立體廠辦，由李祖原建築師事務所操刀設計，結合燈光、景觀等專業團隊，強調企業門面與實用機能並重。全案導入ESG與節能概念，已取得黃金級綠建築候選證書，並具備能效二級認證，並使用Low-E節能玻璃、PS隔熱板，有效降低能耗。全棟提供光纖網路、充電樁預留管線及垃圾冷藏設備，並留有各戶獨立的空調主機空間，滿足企業彈性加班需求。

公設空間規劃上，一樓設置挑高10米迎賓大廳、共享空間與戶外花園，並採人車分流設計，後方規劃40呎貨櫃卸貨車位，動線流暢，標準層載重亦有500公斤水準，搭配4.3米層高配置，能因應高科技、精密設備等多元產業需求。標準層規劃為四戶，並設有吊裝陽台與吊裝口，方便大型精密設備無需拆解即可吊運入廠，並規劃預留排氣設計。

市場觀察指出，目前本案成交單價約每坪61至64萬元，雖與土城區廠辦存在價差，但若對照周邊住宅行情，鄰近T-Park住宅成交已站穩百萬元水位，本案現行定價仍具相對空間，加上板橋廠辦供給稀少、未來新增困難，使其保值性受到自用型企業高度重視。從已成交客群來看，買方多為板橋與周邊園區的在地企業，購置動機以自用升級為主，包括二代接班、企業形象更新，以及廠辦合一的複合需求。市場人士分析，在ESG趨勢與綠色金融逐步落實下，具備綠建築與高能效條件的廠辦，未來在融資條件與企業評價上，將形成與傳統廠房的結構性差異。

在新北商用不動產需求持續成長的背景下，「遠雄信義CENTER」反映企業對據點價值、長期資產配置與永續競爭力的重新思考。對於重視地緣、人才穩定與品牌門面的企業而言，板橋這類稀缺廠辦標的，正逐步成為難以取代的戰略選項。

