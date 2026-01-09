高雄心衛中心性侵案 監委介入調查預警機制

快訊

中央社／ 台北9日電
高雄市衛生局心衛中心前執秘涉性侵，監察委員王幼玲、葉大華今天透過新聞稿指出，已申請自動調查，將深入了解高雄市衛生局對於個案相關資訊系統的使用管理，是否有相關預警或是檢核機制，以及如何防止資料遭不當利用等。

王幼玲、葉大華今天透過新聞稿指出，涉性侵的前執秘涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導的自殺通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料，此次將關注了解及深入調查高雄市衛生局對於個案相關資訊系統的使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤，以及主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用。

監委說明，此次犯嫌妻子同樣利用職務之便，查詢並洩密案情及警方偵辦進度給犯嫌，調查也會關注高雄市衛生局及社會局是否有督管的違失。

