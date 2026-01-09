把梵谷與北齋帶回家！udn 新會員限時抽「浮世繪×印象派」線上看展序號

在繁忙的職場與家庭生活之間，您是否渴望一場靈魂的短暫出走呢？！聯合新聞網（udn.com）聯手線上導覽串流平台 ARTOGO 藝途科技，推出「udn 新會員 加入有禮」特別活動。即日起，凡成功註冊為 udn 新會員，即有機會獲得超人氣線上展覽《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》觀展序號，讓您不受時間與空間限制，在家中、通勤路或是午休時分，都能沉浸在東西方美學交匯的藝術饗宴中。

東西藝術史浪漫相遇，一次線上看盡 20 館藏，打破看展時空限制

十九世紀歐洲席捲一股「日本主義（Japonisme）」的風潮，從葛飾北齋的富士山浪潮，到莫內的睡蓮池與梵谷的向日葵，皆可窺見浮世繪帶來的構圖靈感與色彩啟發。《從江戶到巴黎》線上展以創新的「對照式展出」呈現日本浮世繪與法國印象派作品，讓觀眾在畫面鏡影間看見兩大藝術文明的互相映照。展覽集結來自奧賽美術館、東京國立博物館等 20 間國際館藏作品，更邀請劉冠廷、孫可芳與國際導覽製作人朱家琳聯手語音導覽，打造一場兼具知性與感性的沉浸式觀展體驗。

新會員專屬好禮，一指開啟你的線上藝廊，限時開跑

為歡迎新朋友加入 udn 會員，即日起至 2026/1/20 前完成註冊，就有機會抽中《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》線上展覽序號。中獎者可於 365 天內無限次數、隨時隨地觀賞展覽，讓藝術成為生活日常的一部分。無論你是藝術愛好者，還是想為生活增添一點美感靈感，這次 udn X ARTOGO 的合作活動，都是重新與藝術連線的好機會。

開啟專屬你的藝文旅程，讓世界名作陪你度過每個靜好時刻，立即加入會員 https://udn.com/r/arto