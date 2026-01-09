快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

把梵谷與北齋帶回家！udn 新會員限時抽「浮世繪×印象派」線上看展序號

聯合新聞網／ 台北訊
59件浮世繪與印象派名作線上共展，劉冠廷、孫可芳聯手語音導覽。圖/聯合線上提供
59件浮世繪與印象派名作線上共展，劉冠廷、孫可芳聯手語音導覽。圖/聯合線上提供

在繁忙的職場與家庭生活之間，您是否渴望一場靈魂的短暫出走呢？！聯合新聞網（udn.com）聯手線上導覽串流平台 ARTOGO 藝途科技，推出「udn 新會員 加入有禮」特別活動。即日起，凡成功註冊為 udn 新會員，即有機會獲得超人氣線上展覽《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》觀展序號，讓您不受時間與空間限制，在家中、通勤路或是午休時分，都能沉浸在東西方美學交匯的藝術饗宴中。

東西藝術史浪漫相遇，一次線上看盡 20 館藏，打破看展時空限制

十九世紀歐洲席捲一股「日本主義（Japonisme）」的風潮，從葛飾北齋的富士山浪潮，到莫內的睡蓮池與梵谷的向日葵，皆可窺見浮世繪帶來的構圖靈感與色彩啟發。《從江戶到巴黎》線上展以創新的「對照式展出」呈現日本浮世繪與法國印象派作品，讓觀眾在畫面鏡影間看見兩大藝術文明的互相映照。展覽集結來自奧賽美術館、東京國立博物館等 20 間國際館藏作品，更邀請劉冠廷、孫可芳與國際導覽製作人朱家琳聯手語音導覽，打造一場兼具知性與感性的沉浸式觀展體驗。

新會員專屬好禮，一指開啟你的線上藝廊，限時開跑

為歡迎新朋友加入 udn 會員，即日起至 2026/1/20 前完成註冊，就有機會抽中《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》線上展覽序號。中獎者可於 365 天內無限次數、隨時隨地觀賞展覽，讓藝術成為生活日常的一部分。無論你是藝術愛好者，還是想為生活增添一點美感靈感，這次 udn X ARTOGO 的合作活動，都是重新與藝術連線的好機會。

開啟專屬你的藝文旅程，讓世界名作陪你度過每個靜好時刻，立即加入會員 https://udn.com/r/arto

巴黎 日本 成功 朋友 語音

相關新聞

把梵谷與北齋帶回家！udn 新會員限時抽「浮世繪×印象派」線上看展序號

在繁忙的職場與家庭生活之間，您是否渴望一場靈魂的短暫出走呢？！聯合新聞網（udn.com）聯手線上導覽串流平台 ARTOGO 藝途科技，推出「udn 新會員 加入有禮」特別活動。即日起，凡成功註冊為

超高齡社會來了！台灣65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至2025年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%，已達世界衛生組織定義標準。其中65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。 根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。內政部今公布2025年12月戶口統計資料，人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少0.43%，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人，約0.03%。以縣市來看，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.70%，其次為新竹縣0.44%，再其次為台中市0.27%；人口減少最多為金門縣2.99%，其次為連江縣2.36%，再其次為台北市2.06%。

歷史上的今天／1958年美大使館員 舉行電話越洋婚禮

1958年1月9日，美國駐華大使館新聞官員哈里遜，在他辦公室中與遠在美國堪薩斯市的未婚妻赫德蓀小姐，舉行一項在當時的台灣尚屬創舉的電話越洋結婚典禮，然後新娘於2月底自美來台與哈里遜團聚，屆時可能還要在台灣美軍顧問團教堂舉行一次宗教結婚儀式。

人工生殖法修法「代理孕母」朝野交鋒激辯 最終未送出委員會擇日再審

立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，朝野立委及行政院共提出20案，上午民進黨立委接連提出程序發言，掀朝野激辯...

政院拍板騷擾旅客罰鍰增至30萬 沙攤車違規駛入禁止區恐挨罰20萬

行政院會今拍板「發展觀光條例」修正草案，鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款；針對旅遊秩序，擅自在風景區或觀光區經營攤販、設置標...

「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。