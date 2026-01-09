卓揆視察苗栗醫院 盼中央地方合作落實健康台灣

快訊

中央社／ 苗栗縣9日電
行政院長卓榮泰（前右4）9日視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程，與苗栗縣長鍾東錦（前右3）、行政院秘書長張惇涵（前左4）與衛福部次長林靜儀（前左3）等合影。中央社
行政院長卓榮泰（前右4）9日視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程，與苗栗縣長鍾東錦（前右3）、行政院秘書長張惇涵（前左4）與衛福部次長林靜儀（前左3）等合影。中央社

行政院卓榮泰今天視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程規劃情形時說，中央政府提升預算並全額支應，希望設備先進、量夠，中央與地方合作落實「健康台灣」政策。

大樓為地上7層、地下2層建築，總樓地板面積約4720坪，完工後希望補足苗栗地區急重症醫療硬體量能，回應高齡化及公共醫療需求。

苗栗縣長鍾東錦說，大樓完工後，苗栗鄉親不必舟車勞頓到很遠的地方就醫，卓榮泰視察代表重視苗栗醫療資源，展現中央執政不分顏色與黨派，哪裡有需要就往哪裡走。

卓榮泰表示，肯定鍾東錦帶領的苗栗縣政府團隊配合，及苗栗醫院院長徐國芳企圖心，在全國護理人力短缺情況下，苗栗醫院護理人力不減反增，代表衛福部推動的護理人力擴增計畫具體落實。

工程部分，卓榮泰說，大樓與放射治療中心過去多次流標，政府將經費（從原本新台幣15億元）提升到21億餘元，由中央支應，希望透過中央與地方合作，落實「健康台灣」與「均衡台灣」理念。

至於地方期待大樓停車空間、床位與設備增加等，卓榮泰表示，行政院會依「桃竹苗大矽谷計畫」需求滾動式檢討，希望大樓蓋好後，設備要先進、量要夠，趕上時代潮流。

他說，中央投資苗栗醫療共超過58億元，還包含新建後龍鎮、通霄鎮與卓蘭鎮衛生所，及建置泰安、獅潭等地遠距醫療，期許大樓預計2029年營運後，能率苗栗醫院朝醫學中心服務品質邁進。

此外，卓榮泰接受媒體聯訪時被及中央是否補助國民中、小學營養午餐時說，地方自治事項，「我們希望地方做得好。」

卓榮泰 行政院 人力

超高齡社會來了！台灣65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至2025年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%，已達世界衛生組織定義標準。其中65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。 根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。內政部今公布2025年12月戶口統計資料，人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少0.43%，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人，約0.03%。以縣市來看，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.70%，其次為新竹縣0.44%，再其次為台中市0.27%；人口減少最多為金門縣2.99%，其次為連江縣2.36%，再其次為台北市2.06%。

歷史上的今天／1958年美大使館員 舉行電話越洋婚禮

1958年1月9日，美國駐華大使館新聞官員哈里遜，在他辦公室中與遠在美國堪薩斯市的未婚妻赫德蓀小姐，舉行一項在當時的台灣尚屬創舉的電話越洋結婚典禮，然後新娘於2月底自美來台與哈里遜團聚，屆時可能還要在台灣美軍顧問團教堂舉行一次宗教結婚儀式。

人工生殖法修法「代理孕母」朝野交鋒激辯 最終未送出委員會擇日再審

立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，朝野立委及行政院共提出20案，上午民進黨立委接連提出程序發言，掀朝野激辯...

政院拍板騷擾旅客罰鍰增至30萬 沙攤車違規駛入禁止區恐挨罰20萬

行政院會今拍板「發展觀光條例」修正草案，鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款；針對旅遊秩序，擅自在風景區或觀光區經營攤販、設置標...

「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、...

政院拍板！棄養寵物最高罰百萬、虐待動物最重關5年

在立法院疾呼下，行政院會今天拍板通過「動物保護法部分條文修正草案」，飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元；虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至二分之一。

