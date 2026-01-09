吳志中：台灣與以色列利益一致 未來合作是必然

快訊

中央社／ 台北9日電
路透社去年12月報導，吳志中曾赴以色列進行不公開訪問。 圖／聯合報系資料照片
路透社去年12月報導，吳志中曾赴以色列進行不公開訪問。 圖／聯合報系資料照片

外交部政務次長吳志中表示，以色列看到與台灣合作所帶來的安全、健康等各方面的利益保障，同時台灣也希望有更多朋友，「台以雙方利益一致」，所以相互學習、合作的地方非常多，各方面都有合作可能性。

吳志中日前接受自由時報「官我什麼事」專訪，節目今天播出。路透社去年12月報導，吳志中曾赴以色列進行不公開訪問，他在專訪中未正面證實。

吳志中說，以色列最近到台灣的訪問團，比起以往增加非常多。以色列非常注重台灣在半導體產業、AI產業的領先地位，未來的合作是必然的。先前襲擊以色列的伊朗飛彈很多都是中國製造，以色列發射攔截的美製愛國者飛彈，裡面很多晶片、元件都是台灣製造，拯救了很多以色列人。

吳志中表示，全世界所有先進的國防工業、民生用品，一定要跟台灣合作，因為台灣生產世界所需60%到70%的半導體，最先進製程佔95%，跟AI有關聯的100%都是台灣做的，此外醫療儀器也有台灣製造的半導體，也具有合作潛力。

吳志中認為，以色列看到與台灣合作可以帶來的安全、健康與各方面的利益保障，台灣也希望有更多朋友，台以雙方利益一致。與台灣合作，中國都會不高興，所以與台灣合作的動力要再「加上一點勇氣」，而猶太人的勇氣不需多說， 未來台灣與以色列有各方面的合作可能性。

以色列於去年底承認索馬利蘭為獨立主權國家，台灣自2020年就與索馬利蘭互設代表處。吳志中表示，他2024年12月以總統特使身分前往索馬利蘭，與美國、歐盟等國使節代表交流，台灣在當地與美、英、歐盟與以色列有許多共同利益，台灣將會持續深化與索馬利蘭的合作，並持續擴大共同利益。

