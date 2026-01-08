人工生殖法修法「代理孕母」朝野交鋒激辯 最終未送出委員會擇日再審

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達不同立場。記者林澔一／攝影
立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，朝野立委及行政院共提出20案，上午民進黨立委接連提出程序發言，掀朝野激辯。下午進入逐條討論環節，光是審法案名稱就花了1個多小時，最後仍無共識，一直到5點半，衛環委員會召委劉建國宣布，尚未審查完竣，另定期審查。

今日會議，民進黨籍立委林淑芬數度抨擊，民眾黨所提代孕條文過於簡陋，更諷刺民眾黨籍立委陳昭姿用9條條文就想解決人權問題，並以「陳九條」稱呼。陳昭姿則高舉「正副總統都支持代孕」手板反擊，下午則回應其實共有15條，民進黨希望多少條才能讓法案通過？

民進黨多名立委表態支持行政院版的「人工生殖法」修正草案，擴大單身女性及同婚伴侶，將人工生殖子女的最佳利益明文入法，並加強生殖機構的品質管理，另將代孕部分脫鉤。下午也進行討論法案名稱，建議改成輔助生殖法、協助人工生殖法等，更符合現場的醫學操作。

陳昭姿說，不論改成輔助或協助，字眼冷冰冰，對修法無益。而民進黨立委不斷提出世界衛生組織的建議或歐盟的研究，她說，政府一直聲稱台美友好，但美國已有47州具有完整代孕制度，更何況美國已退出多個聯合國機構，民進黨到底想銜接哪個國際趨勢？

林淑芬說，陳昭姿用區區9條條文就想解決代孕人權問題，雖然下午改口是15條，但仍無法解釋所謂的子宮有疾病、罹患免疫疾病或其他事實是指什麼詳細內容，等於是行「全面開放之實」強行過關，侵犯女性身體自主權，易導致剝削與爭議。

「人工生殖法」修正草案今日幾乎完全沒有進度，連法案名稱也沒有定案。陳昭姿強調，生育本身就是創造生命，不管透過哪個方式都是，不同意修正法案名稱。劉建國最後宣告，尚未審查完竣，另定期審查。

民進黨 法案 陳昭姿

