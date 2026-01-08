政院拍板騷擾旅客罰鍰增至30萬 沙攤車違規駛入禁止區恐挨罰20萬

行政院會今拍板「發展觀光條例」修正草案，鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款；針對旅遊秩序，擅自在風景區或觀光區經營攤販、設置標示或廣告等、強行向旅客拍照收費或推銷將加重處罰，最重可處30萬元；另為加強管制沙灘車之亂等現象，罰鍰上限也提高至20萬以下。

「發展觀光條例」迎來大翻修，修法分為4大面向，包括落實永續觀光及友善觀光環境目標、優化觀光產業經營環境為觀光產業興利、強化消費者權益與環境生態保護，以及調和相關法規及完備法制。

落實永續觀光部分，修法草案接軌國際倡議，將永續觀光納入修法，另增訂觀光資訊取得依據，使機場、車站等中央主管機關可精確掌握觀光動態，提升交通樞紐旅客服務量能。

優化觀光產業經營環境為觀光產業興利方面，包括修正觀光遊樂業定義，因應經營型態的多元創新，為產業未來發展保留制度彈性，另刪除「旅行業經理人」須經訓練合格的規定，回歸企業內部治理與用人彈性，並簡化觀光產業暫停營業報備文件，擴大優惠貸款對象。

針對強化消費者權益與環境生態保護，修法新增旅行業於發生意外事故後，須於一定期限內向保險人請求責任保險給付的規定，加速理賠流程，避免旅客權益因行政延宕而受損。

環境管理方面，修法草案加重違規罰則，在風景特定區或觀光地區內，擅自經營固定或流動攤販、設置指示標誌或廣告物、置放器具、強行向旅客拍照收費、推銷商品或其他騷擾旅客、影響旅客安全等行為，罰鍰從原本1萬元至5萬元，提高至2萬元至30萬元，相關攤架、標示可沒入。

因應墾丁曾出現沙灘車之亂、越野車大會師，修法草案增加「其他動力器具」文字，是為解決過去沙灘車、越野車法規適用模糊的問題；未來沙灘車、越野車若進入風景特定區內「公告禁止進入」或「禁止停放」的區域，將受到管制，罰鍰下限從5000皮提高至2萬元，上限則提高至20萬元。

不過，草案規範「罰行為不罰車」，修法並非全面禁止持有或使用如沙灘車等特定車種，而是針對「違規駛入公告禁止區域」行為賦予明確處罰法源。