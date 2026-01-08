快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板騷擾旅客罰鍰增至30萬 沙攤車違規駛入禁止區恐挨罰20萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今拍板「發展觀光條例」修正草案，鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款。沙灘示意圖／記者陳雅玲攝影
行政院會今拍板「發展觀光條例」修正草案，鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款。沙灘示意圖／記者陳雅玲攝影

行政院會今拍板「發展觀光條例」修正草案，鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款；針對旅遊秩序，擅自在風景區或觀光區經營攤販、設置標示或廣告等、強行向旅客拍照收費或推銷將加重處罰，最重可處30萬元；另為加強管制沙灘車之亂等現象，罰鍰上限也提高至20萬以下。

「發展觀光條例」迎來大翻修，修法分為4大面向，包括落實永續觀光及友善觀光環境目標、優化觀光產業經營環境為觀光產業興利、強化消費者權益與環境生態保護，以及調和相關法規及完備法制。

落實永續觀光部分，修法草案接軌國際倡議，將永續觀光納入修法，另增訂觀光資訊取得依據，使機場、車站等中央主管機關可精確掌握觀光動態，提升交通樞紐旅客服務量能。

優化觀光產業經營環境為觀光產業興利方面，包括修正觀光遊樂業定義，因應經營型態的多元創新，為產業未來發展保留制度彈性，另刪除「旅行業經理人」須經訓練合格的規定，回歸企業內部治理與用人彈性，並簡化觀光產業暫停營業報備文件，擴大優惠貸款對象。

針對強化消費者權益與環境生態保護，修法新增旅行業於發生意外事故後，須於一定期限內向保險人請求責任保險給付的規定，加速理賠流程，避免旅客權益因行政延宕而受損。

環境管理方面，修法草案加重違規罰則，在風景特定區或觀光地區內，擅自經營固定或流動攤販、設置指示標誌或廣告物、置放器具、強行向旅客拍照收費、推銷商品或其他騷擾旅客、影響旅客安全等行為，罰鍰從原本1萬元至5萬元，提高至2萬元至30萬元，相關攤架、標示可沒入。

因應墾丁曾出現沙灘車之亂、越野車大會師，修法草案增加「其他動力器具」文字，是為解決過去沙灘車、越野車法規適用模糊的問題；未來沙灘車、越野車若進入風景特定區內「公告禁止進入」或「禁止停放」的區域，將受到管制，罰鍰下限從5000皮提高至2萬元，上限則提高至20萬元。

不過，草案規範「罰行為不罰車」，修法並非全面禁止持有或使用如沙灘車等特定車種，而是針對「違規駛入公告禁止區域」行為賦予明確處罰法源。

修法 沙灘

延伸閱讀

卓榮泰指總預算卡關6縣市恐舉債 許宇甄嗆：是政院帶頭違法

財力級次調整引爭議 政院：倉促修財劃法結果

台東嗆財力級次升好被處罰 政院：倉促修正財劃法所致

侯友宜籲營養午餐政策統一 政院：財劃法削弱中央財政 無餘裕

相關新聞

人工生殖法修法「代理孕母」朝野交鋒激辯 最終未送出委員會擇日再審

立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，朝野立委及行政院共提出20案，上午民進黨立委接連提出程序發言，掀朝野激辯...

政院拍板騷擾旅客罰鍰增至30萬 沙攤車違規駛入禁止區恐挨罰20萬

行政院會今拍板「發展觀光條例」修正草案，鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款；針對旅遊秩序，擅自在風景區或觀光區經營攤販、設置標...

「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、...

政院拍板！棄養寵物最高罰百萬、虐待動物最重關5年

在立法院疾呼下，行政院會今天拍板通過「動物保護法部分條文修正草案」，飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元；虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至二分之一。

口袋國會發表應用系統 「AI在國會」迎來智慧化新時代

國會監督正式迎來AI智慧化新時代。口袋國會與21世紀基金會1月6日在台大校友會館共同舉辦「AI在國會」應用發表記者會暨年度論壇，吸引國民黨、民進黨、民眾黨等跨黨派立委，以及國會與公民團體代表齊聚一堂，

刑事警察發展館重建今啟用 新增數位互動沉浸式體驗

刑事局重建刑事警察發展館，新增數位互動展示，今舉行啟用典禮。刑事局表示，因應多變犯罪樣態與科技發展而重新規劃，透過沉浸式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。