「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、身障定義是否擴大至短期障礙者兩項議題，交鋒多時，未取得共識。中華民國身心障礙聯盟指出，雖進度緩慢，仍希望修法在本會期完成，有關身障定義擴大，建議衛福部不論後續修法如何定案，都應擴大身障服務對象。

身障盟指出，國際審查委員指出我國核發身心障礙證明的資格標準過於狹窄，且身心障礙證明制度，對身心障礙者能夠獲得的服務數量和類別造成非必要限制，且我國目前提供給身心障礙者之特殊教育、就業促進等相關支持服務，並不以持有身心障礙鑑定證明為服務之基準，可憑醫院診斷書及需求評估，作為提供非經濟補助之外實務服務依據。

身障盟說，不論後續修法是否在母法中列入擴大身障認定的條文，或用附帶決議方式處理，都建議衛福部應盤點現行不需持身障證明，就能提供的身障支持服務，例如特殊教育、就業、生活重建等，並根據盤點結果，調整現行障礙者支持服務政策，將現金給付以外的照顧服務，逐漸擴大適用對象，並根據障礙者實際需求提供，逐步落實CRPD精神。

針對身障權利小組代表委員比率，朝野討論未取得共識，保留至第二輪繼續審議。身障盟指出，本次修法應將「沒有我們的參與，不要替我們做決定」精神明確納入，不論後續比率數字修正為何，身障兒少及成人實質參與身權小組運作一事都應被重視，建議衛福部研擬身障者參與身權小組各項支持措施，依各障別需求，於會前及會議中提供利於表達意見的措施。

身障盟指出，昨日「身障權法」修法討論進展有限，條文仍有逾百條待審，修正版本多達30餘案，仍期待攸關身障者權利大事，能於本會期修法完整。