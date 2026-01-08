快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
攸關130萬身障人口的「身心障礙者權益保障法」18年未大修，朝野各黨團及行政院版共33案昨天在立法院社福及衛環委員會逐條審查。記者林琮恩／攝影
攸關130萬身障人口的「身心障礙者權益保障法」18年未大修，朝野各黨團及行政院版共33案昨天在立法院社福及衛環委員會逐條審查。記者林琮恩／攝影

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、身障定義是否擴大至短期障礙者兩項議題，交鋒多時，未取得共識。中華民國身心障礙聯盟指出，雖進度緩慢，仍希望修法在本會期完成，有關身障定義擴大，建議衛福部不論後續修法如何定案，都應擴大身障服務對象。

身障盟指出，國際審查委員指出我國核發身心障礙證明的資格標準過於狹窄，且身心障礙證明制度，對身心障礙者能夠獲得的服務數量和類別造成非必要限制，且我國目前提供給身心障礙者之特殊教育、就業促進等相關支持服務，並不以持有身心障礙鑑定證明為服務之基準，可憑醫院診斷書及需求評估，作為提供非經濟補助之外實務服務依據。

身障盟說，不論後續修法是否在母法中列入擴大身障認定的條文，或用附帶決議方式處理，都建議衛福部應盤點現行不需持身障證明，就能提供的身障支持服務，例如特殊教育、就業、生活重建等，並根據盤點結果，調整現行障礙者支持服務政策，將現金給付以外的照顧服務，逐漸擴大適用對象，並根據障礙者實際需求提供，逐步落實CRPD精神。

針對身障權利小組代表委員比率，朝野討論未取得共識，保留至第二輪繼續審議。身障盟指出，本次修法應將「沒有我們的參與，不要替我們做決定」精神明確納入，不論後續比率數字修正為何，身障兒少及成人實質參與身權小組運作一事都應被重視，建議衛福部研擬身障者參與身權小組各項支持措施，依各障別需求，於會前及會議中提供利於表達意見的措施。

身障盟指出，昨日「身障權法」修法討論進展有限，條文仍有逾百條待審，修正版本多達30餘案，仍期待攸關身障者權利大事，能於本會期修法完整。

身障者 修法 衛福部

延伸閱讀

身障權法修法⋯立委提案擴大定義納短期障礙者 衛福部反對：資源有限

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

每2天出一團…屏縣推旅遊復康巴士 身障者出遊變輕鬆了

身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

相關新聞

「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、...

政院拍板！棄養寵物最高罰百萬、虐待動物最重關5年

在立法院疾呼下，行政院會今天拍板通過「動物保護法部分條文修正草案」，飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元；虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至二分之一。

口袋國會發表應用系統 「AI在國會」迎來智慧化新時代

國會監督正式迎來AI智慧化新時代。口袋國會與21世紀基金會1月6日在台大校友會館共同舉辦「AI在國會」應用發表記者會暨年度論壇，吸引國民黨、民進黨、民眾黨等跨黨派立委，以及國會與公民團體代表齊聚一堂，

刑事警察發展館重建今啟用 新增數位互動沉浸式體驗

刑事局重建刑事警察發展館，新增數位互動展示，今舉行啟用典禮。刑事局表示，因應多變犯罪樣態與科技發展而重新規劃，透過沉浸式...

賴清德總統出席調查官結業 強調優先做好反統戰工作

賴清德總統上午在國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立等陪同下，出席「法務部調查局調查班第6...

盧秀燕、陳其邁宣布國中小午餐免費 近40萬學生受惠

台中市長盧秀燕今天上午10時臨時記者會宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她強調，過去營養午餐政策是補助弱勢學生，但時代進步，現在免費營養午餐應該被視為政府整體教育政策的一環。另外，高雄市長陳其邁市長今天也宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。