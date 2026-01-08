快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

防沙灘車亂闖觀光區沙灘等 政院提修法最重罰20萬

中央社／ 台北8日電

花蓮縣、屏東縣過去曾發生沙灘車影響海岸生態等情形，行政院會今天通過相關修法，定調「罰行為不罰車」，新增若將沙灘車等「其他動力器具」開入禁止進入或停放於禁止停車的地區，最重將由各目的事業主管機關開罰新台幣20萬元。

行政院會今天通過「發展觀光條例部分條文修正草案」，重點包含管理沙灘亂象、新增永續觀光及友善觀光環境的立法目的，同時明定中央得請求有關機關、機構、法人或團體提供觀光數據及資訊等，以及強化旅客等請求權人的權益保障，課予旅行業者特定義務，明定旅行業者應於事故發生後3個月內向保險公司申請理賠等，草案將送立法院審議。

現行法規規定，在風景特定區或觀光地區內有任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物；將車輛開入禁止車輛進入或停放於禁止停車地區；擅入管理機關公告禁止進入之地區等行為，將由其目的事業主管機關處新台幣5000元以上、10萬元以下罰鍰。

草案為強化生態保育及強化違規行為管制，除將上述行為罰鍰提升為1萬元以上、20萬元以下，也新增「其他動力器具」開入禁止進入或停放於禁止停車的地區，比照開罰。

交通部觀光署副署長黃荷婷對記者表示，修法是強化法制手段，希望遏止沙灘車、越野車闖入觀光景點等亂象，觀光署過去已與內政部國家公園署、農業部林保署討論場域管理，未來將依照場域管理精神，在各自場域加強宣導與巡邏，若有發現類似情形，除勸導也會加以裁罰，減少危害山林與維護沙灘安全。

觀光署表示，修法目的在於填補管理漏洞，考量過往沙灘車、越野車等載具非屬汽車、動力機械及個人行動器具的範疇，導致法規適用有模糊地帶，因此這次修法增加「或其他動力器具」文字，將沙灘車等一併納入規範。

觀光署強調，修法重點是「罰行為不罰車」，並非全面禁止沙灘車等特定車種的持有或使用，而是針對「違規駛入公告禁止區域」的行為賦予明確處罰法源，落實風景區經營管理，未來沙灘車、越野車等動力載具若進入風景特定區內「公告禁止進入」或「禁止停放」的區域，就會是修法的管制範圍。

此外，近年水域遊憩活動業者未經主管機關同意，會在沙灘置放立式划槳、獨木舟、沙灘傘等情事，為避免影響沙灘生態環境、景觀及遊客安全，草案也增訂對擅自置放器具行為的管理規範，可處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

沙灘 修法 觀光署

延伸閱讀

侯友宜籲營養午餐政策統一 政院：財劃法削弱中央財政 無餘裕

政院拍板動保新制 棄養寵物最重罰百萬、虐待致死加重其刑

被批「硬拗」有少子女化辦公室 石崇良回應黃國昌：已轉型到政院層級

影／「少子女化辦公室」羅生門 石崇良：已轉型到政院層級

相關新聞

「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、...

政院拍板！棄養寵物最高罰百萬、虐待動物最重關5年

在立法院疾呼下，行政院會今天拍板通過「動物保護法部分條文修正草案」，飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元；虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至二分之一。

口袋國會發表應用系統 「AI在國會」迎來智慧化新時代

國會監督正式迎來AI智慧化新時代。口袋國會與21世紀基金會1月6日在台大校友會館共同舉辦「AI在國會」應用發表記者會暨年度論壇，吸引國民黨、民進黨、民眾黨等跨黨派立委，以及國會與公民團體代表齊聚一堂，

刑事警察發展館重建今啟用 新增數位互動沉浸式體驗

刑事局重建刑事警察發展館，新增數位互動展示，今舉行啟用典禮。刑事局表示，因應多變犯罪樣態與科技發展而重新規劃，透過沉浸式...

賴清德總統出席調查官結業 強調優先做好反統戰工作

賴清德總統上午在國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立等陪同下，出席「法務部調查局調查班第6...

盧秀燕、陳其邁宣布國中小午餐免費 近40萬學生受惠

台中市長盧秀燕今天上午10時臨時記者會宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她強調，過去營養午餐政策是補助弱勢學生，但時代進步，現在免費營養午餐應該被視為政府整體教育政策的一環。另外，高雄市長陳其邁市長今天也宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。