防沙灘車亂闖觀光區沙灘等 政院提修法最重罰20萬

花蓮縣、屏東縣過去曾發生沙灘車影響海岸生態等情形，行政院會今天通過相關修法，定調「罰行為不罰車」，新增若將沙灘車等「其他動力器具」開入禁止進入或停放於禁止停車的地區，最重將由各目的事業主管機關開罰新台幣20萬元。

行政院會今天通過「發展觀光條例部分條文修正草案」，重點包含管理沙灘亂象、新增永續觀光及友善觀光環境的立法目的，同時明定中央得請求有關機關、機構、法人或團體提供觀光數據及資訊等，以及強化旅客等請求權人的權益保障，課予旅行業者特定義務，明定旅行業者應於事故發生後3個月內向保險公司申請理賠等，草案將送立法院審議。

現行法規規定，在風景特定區或觀光地區內有任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物；將車輛開入禁止車輛進入或停放於禁止停車地區；擅入管理機關公告禁止進入之地區等行為，將由其目的事業主管機關處新台幣5000元以上、10萬元以下罰鍰。

草案為強化生態保育及強化違規行為管制，除將上述行為罰鍰提升為1萬元以上、20萬元以下，也新增「其他動力器具」開入禁止進入或停放於禁止停車的地區，比照開罰。

交通部觀光署副署長黃荷婷對記者表示，修法是強化法制手段，希望遏止沙灘車、越野車闖入觀光景點等亂象，觀光署過去已與內政部國家公園署、農業部林保署討論場域管理，未來將依照場域管理精神，在各自場域加強宣導與巡邏，若有發現類似情形，除勸導也會加以裁罰，減少危害山林與維護沙灘安全。

觀光署表示，修法目的在於填補管理漏洞，考量過往沙灘車、越野車等載具非屬汽車、動力機械及個人行動器具的範疇，導致法規適用有模糊地帶，因此這次修法增加「或其他動力器具」文字，將沙灘車等一併納入規範。

觀光署強調，修法重點是「罰行為不罰車」，並非全面禁止沙灘車等特定車種的持有或使用，而是針對「違規駛入公告禁止區域」的行為賦予明確處罰法源，落實風景區經營管理，未來沙灘車、越野車等動力載具若進入風景特定區內「公告禁止進入」或「禁止停放」的區域，就會是修法的管制範圍。

此外，近年水域遊憩活動業者未經主管機關同意，會在沙灘置放立式划槳、獨木舟、沙灘傘等情事，為避免影響沙灘生態環境、景觀及遊客安全，草案也增訂對擅自置放器具行為的管理規範，可處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。