動保團體肯定動保法修法 遺憾政院版未納實驗動物

中央社／ 台北8日電

行政院會今天通過農業部提出的「動物保護法」部分條文修正草案。動保團體肯定行政院版本出爐，但遺憾未納入實驗動物，希望未來與立委版本合併審查時，最後能納入。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏告訴中央社記者，目前國際上已有很多取代動物實驗的模式，例如毒理試驗，不必真的犧牲動物才能完成；其次未來動物實驗即使在無替代情況下，也應朝向減量，可用10隻動物做的實驗，就不必用到100隻；同時應關注實驗操作過程的動物福利，否則在動物窘迫情況下所做出來的實驗也會影響結果。

陳玉敏表示，行政院版本動保法修法，強化飼主責任，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，值得肯定；但遺憾未提到實驗動物，因有立委的版本已提出，盼將來合併審查時，最後能納入。

立法院經濟委員會去年底審查「動物保護法」部分條文修正案，共有38名立委提案，因無行政院版本，當時會議裁定擇期再審。

農業部發布新聞稿指出，這次修法以「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」5大面向推動，共修正27條，旨在回應社會期待，提升台灣動物保護制度的完整性與執法效能。

農業部表示，為確保動物保護政策穩健推動，秉持「求同存異」精神，優先推動具社會高度共識且實務可行的重點規範，即時回應外界期待。至於爭議性較高的議題，農業部將持續廣納各界觀點，待社會溝通成熟後納入後續修法規劃。

