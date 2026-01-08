快訊

突曬戒指照！蕭煌奇閃電宣布結婚 自嘲「沒在跟你開玩笑」

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

拒當「軟男」 醫：國人勃起功能障礙求診平均年齡40歲

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
男性不舉其實不分年齡，患者年輕化在門診愈來愈常見。本報資料照片。
男性不舉其實不分年齡，患者年輕化在門診愈來愈常見。本報資料照片。

男性不舉其實不分年齡，但年紀輕輕患有勃起功能障礙，在門診愈來愈常見。顧家醫療統計，2024至2025年間，逾10萬人次的泌尿科門診資料顯示，男性最常見的五大問題為：勃起功能障礙、包皮龜頭發炎、菜花與其他性病相關尿道發炎、攝護腺肥大與包莖。又以勃起功能障礙人次最多，近1萬7千人，平均年齡約40歲。

而就診的個案資料分析，95%患者年齡介於22至66歲，泌尿科醫師顧芳瑜表示，過去被視為中老年困擾的泌尿道症狀，在青壯世代已相當普遍，原因包括心理壓力、生活習慣到潛在的疾病警訊。有許多人因面子問題不願就醫，錯失及早治療的機會，導致治療更困難，甚至造成永久性損傷。

顧芳瑜說，臨床上可觀察到，勃起功能障礙的成因會隨年齡呈現不同樣貌。35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關；年齡較長者則常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成。通常藥物配合心理治療，可有效解決心因性的勃起功能障礙，若無效再由醫師評估，選擇最適合自己的治療方案。

顧芳瑜指出，臨床上有患者因誤解、尷尬或恐懼而延誤治療，曾有一名68歲退休工程師掛著尿袋來就診，自知有攝護腺肥大問題，但因「還能尿」而遲未處理，直到二年前車禍造成脊椎損傷，術後需插尿管、掛尿袋，排尿能力逐漸惡化，多次嘗試拔尿管都未成功，建議接受傳統手術也無法接受。

這名患者生活品質變差，後來採用水蒸氣消融手術，利用破壞增生組織的原理緩解排尿症狀。新型手術的恢復期短、併發症少，當日可出院，不僅降低患者的心理壓力，也大幅縮短術後恢復時間，可正常排尿。顧芳瑜強調，任何泌尿道問題或是勃起障礙，只要勇敢面對，透過專業診斷與個人化治療計畫，都有機會改善狀況。

顧芳瑜提醒，面對勃起功能障礙需要保持正向心態，愈焦急愈舉不起來。日常要進行戒菸、減少飲酒，並養成規律運動、低油飲食、健康體重，這些都可以改善整體健康。勃起障礙成因多樣，應尋求專業醫師診斷與治療，勿自行購買來路不明的藥物，以免造成嚴重副作用或生命危險。

勃起 患者 年齡

延伸閱讀

盧秀燕宣布台中跟進免費午餐？民衆黨提議1%預算換孩子一餐安心

8旬翁麻醉風險高 微創拉開術助解攝護腺肥大困擾

電子支付淪擺看？ 排隊名店只給收現金 他曝有2大原因

騎腳踏車會影響攝護腺或性功能健康嗎？專家破解常見疑慮

相關新聞

拒當「軟男」 醫：國人勃起功能障礙求診平均年齡40歲

男性不舉其實不分年齡，但年紀輕輕患有勃起功能障礙，在門診愈來愈常見。顧家醫療統計，2024至2025年間，逾10萬人次的...

刑事警察發展館重建今啟用 新增數位互動沉浸式體驗

刑事局重建刑事警察發展館，新增數位互動展示，今舉行啟用典禮。刑事局表示，因應多變犯罪樣態與科技發展而重新規劃，透過沉浸式...

賴清德總統出席調查官結業 強調優先做好反統戰工作

賴清德總統上午在國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立等陪同下，出席「法務部調查局調查班第6...

盧秀燕、陳其邁宣布國中小午餐免費 近40萬學生受惠

台中市長盧秀燕今天上午10時臨時記者會宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她強調，過去營養午餐政策是補助弱勢學生，但時代進步，現在免費營養午餐應該被視為政府整體教育政策的一環。另外，高雄市長陳其邁市長今天也宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生受惠。

強化消防組織韌性 考試院增置災防員職稱及副分隊長職務

考試院會今審議通過內政部所擬「地方消防機關修編規畫案」，於地方消防機關增置「災防員」職稱，並可兼任「副分隊長」職務；後續...

歷史上的今天／1962年高雄碼頭美軍倉庫失竊 1日內破案

1962年1月8日，高雄市17號碼頭美軍PX倉庫失竊案，經省警務處刑警大隊破獲後，所起出價值新台幣180餘萬元的贓物，8日下午由刑警大隊發還美軍，該案有關人犯移送法院辦理。這件贓物最多的竊案，在發還失物時，警方特別舉行一次簡單儀式，由刑警大隊大隊長王魯翹親將贓物發還給美軍憲兵組長柯斯倫，省警務處刑事科長馮文堯與外事室主任張漢光等均參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。