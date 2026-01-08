刑事警察發展館重建今啟用 新增數位互動沉浸式體驗

刑事局重建刑事警察發展館，新增數位互動展示，今舉行啟用典禮。刑事局表示，因應多變犯罪樣態與科技發展而重新規劃，透過沉浸式體驗，讓參觀者更直觀理解警政工作，感受刑警在治安史上重大貢獻與科技應用成果。

刑事警察發展館自2007年起籌建，2010年落成，原在刑事局刑事科技大樓1樓，只有靜態展示，刑事局去年底完成重建，遷移至該大樓1樓大廳，增加數位互動展示，呈現刑警史蹟、專案實務及重大案件。

展場入口處設智慧資訊互動形象牆，透過聲光科技與動態設計，彰顯刑警守護社會的英雄形象；展區規劃跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學、防爆科技共7大主題。

新增部分，4個重要刑案專區，多媒體展示歷年重大案件偵查過程及其社會影響；2處犯罪宣導互動區，提供遊戲操作、問答體驗及虛擬情境模擬，教導防範犯罪知識降低被害機率。另外，有牆櫃展示國際及兩岸合作文物，突顯我國刑警在跨境執法中角色與成效。