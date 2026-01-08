快訊

賴清德總統出席調查官結業 強調優先做好反統戰工作

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
賴清德總統出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。記者胡經周／攝影
賴清德總統出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。記者胡經周／攝影

賴清德總統上午在國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立等陪同下，出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。

賴清德致詞時，先強調一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作，並表示沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在的價值，為了守護主權，建構完整的民主防禦機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實之前他所主持的兩次國安高層會議，擬定的各項策略與行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健前行。

接著賴清德總統期許調查官，要全面掃蕩黑幫、從根源打擊詐騙，並全力肅貪及淨化選風；強調廉政沒有蜜月期，年底即將進行九合一大選，一定要堅持反貪倡廉，如果花錢買票當選，他上任之後不可能不回收，因此一定要嚴厲查察賄選，淨化選風。

法務部調查局調查班第62期今天舉行結業典禮，本期結業前三名依序為藍予妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左）。記者胡經周／攝影
法務部調查局調查班第62期今天舉行結業典禮，本期結業前三名依序為藍予妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左）。記者胡經周／攝影
法務部調查局調查班第62期今天舉行結業典禮，合影前，結業的準調查官互相整理儀容。記者胡經周／攝影
法務部調查局調查班第62期今天舉行結業典禮，合影前，結業的準調查官互相整理儀容。記者胡經周／攝影
賴清德總統（左）上午在調查局長陳白立（右）陪同下，出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。記者胡經周／攝影
賴清德總統（左）上午在調查局長陳白立（右）陪同下，出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）上午在國安會秘書長吳釗燮（左二）、法務部長鄭銘謙（右二）、檢察總長邢泰釗（左一）、調查局長陳白立（右一）等陪同下，出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，並與結業的準調查官合影。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）上午在國安會秘書長吳釗燮（左二）、法務部長鄭銘謙（右二）、檢察總長邢泰釗（左一）、調查局長陳白立（右一）等陪同下，出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，並與結業的準調查官合影。記者胡經周／攝影
法務部調查局調查班第62期今天舉行結業典禮，法務部長鄭銘謙（右二）、檢察總長邢泰釗（左三）、調查局長陳白立（右三）、副局長吳以公（左二）等出席。記者胡經周／攝影
法務部調查局調查班第62期今天舉行結業典禮，法務部長鄭銘謙（右二）、檢察總長邢泰釗（左三）、調查局長陳白立（右三）、副局長吳以公（左二）等出席。記者胡經周／攝影

