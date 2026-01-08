賴清德總統出席調查官結業 強調優先做好反統戰工作

賴清德總統上午在國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立等陪同下，出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。

賴清德致詞時，先強調一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作，並表示沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在的價值，為了守護主權，建構完整的民主防禦機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實之前他所主持的兩次國安高層會議，擬定的各項策略與行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健前行。