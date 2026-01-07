聽新聞
社工師涉性侵少女 全聯會：應廢止資格

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

社工師執照的高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，以職務之便誘騙、性侵未成年少女，引發眾怒。社工師全聯會公開譴責他將守護弱勢公權力，化為犯罪工具，嚴重踐踏社工專業形象，讓正直奉獻的數萬名社工師背負惡名，應即刻廢止其社工師資格。

社工師全聯會指出，何男涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢個案資料，鎖定罹患「創傷後症候群」（ＰＴＳＤ）高風險少女，並予以性侵，嚴重背離社工核心價值，應給予最嚴厲譴責。此為個別人員嚴重失德行為，絕非整體社工體系之常態，不應讓全台數萬名正直奉獻的社工師共同背負惡名。

依「社會工作師法」規定，涉犯性侵害罪嫌者應廢止其社工證書與執業執照，高雄市政府已依法將何男移送社工師懲戒委員會，最重可廢除其社工師證照及執業執照。社工師全聯會呼籲，懲戒委員會無需等待法院判決確定，應立即廢止其社工師資格，追回所有專業榮譽獎項，以確保社工專業與社會信任。

何男涉單日查詢高達百筆資料，其配偶則利用職權調查被害人提告進度等，社工師全聯會要求行政機關立即檢討社安網資安漏洞，建議導入「雙重認證督導」及「異常流量監控」等機制，防堵資料被不當濫用風險，別讓弱勢個案暴露於風險中。

