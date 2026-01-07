土石方清運新制惹議 國土署籲速完成GPS裝設及審驗

土石方清運新制引發業者反彈，內政部國土署今天表示，全流向管理措施會繼續推動，請業者盡早完成GPS裝設及審驗，無須再觀望；且為加快核發審驗合格證明，凡是經過初審通過並向國土署送交申請案件，將會在2天內完成。

為防範非法傾倒廢土，以及遏止不肖業者不實繞場行為、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報。

針對媒體報導「桃園砂石車GPS認證 中央不認 廢土清運大塞車」，內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，過去各縣市對土方管理沒有制定統一的土方聯單格式，僅少數縣市自建GPS系統，但考量土石方具有跨縣市運輸及一致性管理需求，並與清運廢棄物源頭分流管理，因此已建置一套全國通用的電子聯單系統與即時追蹤流向管理系統，今年1月1日正式實施。

國土署說明，截至今年1月6日，全國總申請數4076輛，審驗通過2742輛、裝機測試中1334輛，其中桃園申請726輛、審驗完成為389輛，均已過半。

國土署指出，營建剩餘土石方全流向管理政策自民國108年起已逐步推動，去年5月27日更由內政部、法務部、環境部及桃園市政府等六都代表舉辦「杜絕非法棄置營建產出物」記者會，宣誓共同推動。

國土署解釋，因此，為確保地方政府轄區工程如期推動，仍請地方政府應本權責要求所轄土資場正常營運，並盡速輔導及督促業者裝置GPS及向國土署送交審驗申請。

國土署強調，去年7月18日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」後，辦理55場教育訓練及政策宣導講習，鼓勵業者盡早完成裝機及審驗，後續也會視施行狀況滾動檢討營建工程管理措施。