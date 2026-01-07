台南市長綠營初選惡鬥，台南人希望在哪？

綠營2026台南市長初選逼近，角逐人選之一的民進黨立委陳亭妃近日爭議連環爆，包括「關說親屬竊電罰款」、「介入漢翔招考案」，以及「零資產疑雲」等。對此，陳亭妃發文駁斥「關說竊電案」，強調沒有任何堂弟叫「陳翰宣」，相關內容完全不實。

日前有媒體指出，2024年2月台電台南區營業處在稽查「竊電」行動，發現陳亭妃堂弟陳翰宣經營的自助洗衣店以及早餐店存在明確的竊電行為，涉及電表齒輪的破壞與結構的改造，因此判定為「蓄意」，隨後便開出追償及裁罰單合計約160萬元，當事人也簽名確認。然而，在案件處理過程中，陳亭妃服務處人員曾主動接洽台電協調，罰款也在8月28日結案時，減少至80餘萬元，遭質疑是否介入而影響公部門執法的標準與公平性。

陳亭妃則提出嚴正抗議，指出特定媒體在民進黨台南市長初選期間，未經查證就引用爆料內容，直接介入黨內初選、傷害當事人，卻從未向她本人求證。她嚴正澄清沒有任何堂弟叫「陳翰宣」。相關內容完全不實，已造成名譽傷害，要求相關報導立即下架，也請所有引用者同步更正、下架，並直呼「台南的未來，應回到政策與能力，而不是造謠抹黑」。

此外，近期外界流出一份資料，指控立法委員陳亭妃辦公室涉及介入漢翔航空工業公司的新進人員招募口試。爆料內容指出，一名郭姓考生的甄選口試通知書上，蓋有「立法委員 陳亭妃」的印章，引發外界質疑是否有利用職權關說之嫌。針對這個指控，陳亭妃本人親自出面回應說明，該文件上的印章，代表的是辦公室處理的一般陳情案件。她進一步解釋，該名考生僅是希望在口試過程中能獲得公平的對待，因此向服務處陳情。陳亭妃強調，整個過程絕無進行任何關說，辦公室在轉達民眾訴求後，後續也未再致電漢翔公司進行任何「關心」或施壓。

而針對陳亭妃「零資產疑雲」部分，主因是其財產申報資料顯示為「零資產」，在網路上引發熱烈討論，尤其是聚焦於交通工具的歸屬問題。相關文章指出，陳亭妃平時代步的車輛據稱登記在母親名下，質疑此舉雖合乎法規，但與實際使用情況是否存在落差，甚至被形容為「小金庫藏在別的地方」。

對此，台灣傑出青年協會副會長廖家興表示，陳亭妃與林俊憲是民進黨2026年台南市長初選的熱門對決人選，據鋒燦民調顯示，陳亭妃在民進黨台南市長初選支持度達56%，不僅穩居第一，更寫下民調8連勝紀錄，展現基層高度肯定；但近日東森發了一篇民調新聞，林俊憲首次以52.7%超過陳亭妃50.2%，這是台南市長民調中首次出現林俊憲「超車」陳亭妃的情形。林俊憲是綠營新潮流派系、賴清德總統嫡系立委、更獲蘇貞昌支持並喊「賴清德會支持誰大家都清楚」；陳亭妃則是被綠營正國會除名的派系孤鳥立委，但獲陳水扁支持並直言「陳亭妃有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」。綠營黨內初選惡鬥到如此白熱化地步，實在令人匪夷所思，台南人也應認真思考，到底要什麼樣的市長。

