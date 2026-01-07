繼推出馬年春聯 馬英九再公布「驫」意象限定掛曆

前總統馬英九日前推出2026年「馬」年春聯，馬英九基金會今再公布以「驫」為意象的限定掛曆，要讓民眾有萬馬「驫」騰的新年好運。

今年為「馬年」，馬英九日前在臉書公布今年春聯，文字為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」。馬英九還以AI生成圖像技術，製作五格漫畫，自嘲又輪到他上場救援，「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋」。

馬英九今表示，再過一個多月即將迎來農曆「馬」年，他姓馬，他覺得今年也算是他的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到馬英九基金會的Instagram看看。

馬英九基金會表示，「什麼狀況會讓你（妳）瞬間開啟『驫』速模式？大家都知道馬董事長愛跑步，數十年如一日。但我們不一樣！我們通常是『被逼急了』才會跑起來。」

馬英九基金會幽默表示，「雖然我們沒有馬董事長的體力，但在某些關鍵時刻，我們的爆發力也是會『驫』到破表的！」

馬英九基金會在Instagram上，公布獲得限定掛曆的活動辦法。詳情請洽「馬英九基金會」Instagram帳號。