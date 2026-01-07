快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

繼推出馬年春聯 馬英九再公布「驫」意象限定掛曆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會今再公布以「驫」為意象的限定掛曆。前總統馬英九與掛曆合影。圖／截自馬英九臉書
馬英九基金會今再公布以「驫」為意象的限定掛曆。前總統馬英九與掛曆合影。圖／截自馬英九臉書

前總統馬英九日前推出2026年「馬」年春聯馬英九基金會今再公布以「驫」為意象的限定掛曆，要讓民眾有萬馬「驫」騰的新年好運。

今年為「馬年」，馬英九日前在臉書公布今年春聯，文字為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」。馬英九還以AI生成圖像技術，製作五格漫畫，自嘲又輪到他上場救援，「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋」。

馬英九今表示，再過一個多月即將迎來農曆「馬」年，他姓馬，他覺得今年也算是他的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到馬英九基金會的Instagram看看。

馬英九基金會表示，「什麼狀況會讓你（妳）瞬間開啟『驫』速模式？大家都知道馬董事長愛跑步，數十年如一日。但我們不一樣！我們通常是『被逼急了』才會跑起來。」

馬英九基金會幽默表示，「雖然我們沒有馬董事長的體力，但在某些關鍵時刻，我們的爆發力也是會『驫』到破表的！」

馬英九基金會在Instagram上，公布獲得限定掛曆的活動辦法。詳情請洽「馬英九基金會」Instagram帳號。

馬英九基金會 Instagram 春聯

延伸閱讀

憶馬放行他獄中投書 扁再發文稱卓榮泰讓他心寒

AI幽默自嘲背鍋王 馬英九公布馬年春聯：終於輪我上場

【重磅快評】總是被判無罪的馬英九 檢察體系還不檢討、究責嗎

趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

相關新聞

繼推出馬年春聯 馬英九再公布「驫」意象限定掛曆

前總統馬英九日前推出2026年「馬」年春聯，馬英九基金會今再公布以「驫」為意象的限定掛曆，要讓民眾有萬馬「驫」騰的新年好...

回響／土方新制爆停工潮 國土署研擬緩衝期

非法傾倒廢土成常態，加上近期高雄美濃大峽谷問題，加速中央管理。國土署去年8月1日訂頒新規，元旦起要求砂石車加裝GPS，土...

歷史上的今天／1961年警備總部 北中南「永安」演習

1961年1月7日，警備總部台北衛戍區舉行之永安演習，7日起在全台灣省一連舉行兩天，包括反空降作戰，鎮壓暴動，自衛作戰等任務，因係實兵演習，情況逼真。

陳金德：去年地層顯著下陷面積歸零 達成初步目標

中央、地方持續推動地層下陷防治，行政院政務委員陳金德今天表示，去年全台顯著下陷面積，也就是年下陷率超過3公分的面積已經降...

藍白第6度封殺國防特別預算 柯建銘：好事多磨

立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘到場坐鎮，但藍白立委仍在人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案，第6度遭到藍白黨團封殺。柯建銘會後對決表決結果表示，「好事多磨，繼續努力，周五院會處理」。 國民黨立法院黨團書記長羅智強指出，只要賴清德總統實現競選諾言，就1.25兆元的軍購案赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立可排審，真正擋預算的是賴清德本人。民進黨立委沈伯洋則反批，賴總統是否赴立法院進行國情報告，與國防預算是否審查，屬於不同層次的議題，國民黨刻意混為一談，並說，過去地方政府相關案件，從未出現因首長未到場報告，就阻擋程序進行的情況。

台灣青年海外搭僑計畫首納法日韓語組 即日起報名

僑委會今天表示，「2026台灣青年海外搭僑計畫」今年首度開放法語、日語與韓語組，依語言分組前往7個海外城市參訪，18到3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。