回響／土方新制爆停工潮 國土署研擬緩衝期

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
今年起載運營建剩餘土石方清運作業的車輛必須裝設GPS。但全台1.5萬台砂石車僅兩千台合規，民間工程恐怕被迫停工。示意圖，記者林澔一／攝影
非法傾倒廢土成常態，加上近期高雄美濃大峽谷問題，加速中央管理。國土署去年8月1日訂頒新規，元旦起要求砂石車加裝GPS，土資場要有電子聯單，追蹤後續土方流向。但新規定上路後，砂石業者來不及裝GPS、土資場量能不足，建案營建土方無處去，民間工程被迫停工。國土署說，新法元旦生效後將給緩衝時間，供工程主辦機關及相關業者新舊制度銜接。

國土署訂頒「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件及其格式」，原先各縣市土石方管理是由各縣市府規定，例如新北、台中、桃園要求裝GPS及電子聯單；今年元旦起，全國統一都需要GPS、電子聯單。

依新規，工程出土到收容處理場所，都需一份電子聯單，載明工程內容、運送路線、載運土質及數量，且載運的每輛砂石車需加裝國土署審驗通過的GPS，遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量。

全台現有1.5萬輛砂石車，業者直至10月才陸續得知新法要上路，多數運輸業者來不及申請GPS，沒有合格GPS的砂石車變非法載運，依廢清法恐吃6萬元以上30萬元以下罰鍰，導致司機不敢出車；合法土資場量能不足，部分土資場宣布1月1日起暫停收土方及泥漿，有開發商說，工程營建土方無處去，建案只能先停工，恐怕一路停工到農曆年後。

中華民國汽車貨運公會全聯會秘書長趙壽山說，他們去年10月底才知道新規，12月初開2次協調會，國土署仍堅持元旦上路，業者反應不及，國土署雖有誠意解決，已要求現有9家裝GPS的廠商優先裝砂石車業者，但廠商人手不足，1處每天只能裝3輛，業者申請要預約都已經排到一、兩個月後，裝不到機的業者急跳腳。

國土署說，至去年12月31日，已完成裝置GPS車機系統的營建剩餘土石方清除機具約2千餘輛；新法元旦生效，將給予緩衝時間供工程主辦機關，及相關業者新舊制度銜接。據悉，國土署上周五緊急開會研擬緩衝方案，但目前尚未有具體結論。

回響／土方新制爆停工潮 國土署研擬緩衝期

