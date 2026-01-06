台灣青年海外搭僑計畫首納法日韓語組 即日起報名

快訊

中央社／ 台北6日電
「2026台灣青年海外搭僑計畫」今年首度開放法語、日語與韓語組，依語言分組前往7個海外城市參訪，18到30歲具中華民國國籍的國內大專院校在學生，即日起可報名參加甄選。圖／擷自僑委會官網
僑委會今天表示，「2026台灣青年海外搭僑計畫」今年首度開放法語、日語與韓語組，依語言分組前往7個海外城市參訪，18到30歲具中華民國國籍的國內大專院校在學生，即日起可報名參加甄選。

僑委會發布新聞稿指出，「2026台灣青年海外搭僑計畫」英語組將前往美國芝加哥與澳大利亞墨爾本；法語組前往法國巴黎；日語組前往日本東京；韓語組前往韓國首爾；新南向組則前往越南胡志明市與馬來西亞吉隆坡，安排企業、產業、政府或公共機構等拜會，並與當地僑界交流。

關於語言能力，僑委會說明，英語組須具相當全民英檢中高級以上；法語組須具DELF/DALF或TCF A2初級以上；日語組須具JLPT N3以上；韓語組須具TOPIK4級以上；新南向組則須具相當全民英檢中級以上。

僑委會提到，為降低參與門檻，僑委會提供補助措施，包括定額補助簽證與機票費用，以及海外全程落地接待，涵蓋接送機、膳宿、交通與行程所需費用。

僑委會強調，搭僑計畫被許多學員形容為一場「職涯的預演」。行程安排強調走進真實工作與決策現場，透過小型座談、餐敘與現場互動，學員能直接提問、觀察產業運作，也能建立跨世代的人脈連結。

18到30歲具中華民國國籍、國內大專校院在學（含碩博士）、未曾參加搭僑計畫者，即日起到3月8日可報名參加甄選，並具各組規定的語言能力證明。簡章與報名請見https://gov.tw/Aa1

