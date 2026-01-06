強化空污管理 環境部與NASA合作高屏3D空品實驗

快訊

中央社／ 高雄6日電
台灣南部冬末春初常有空品不良情況，為強化瞭解污染成因，環境部與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，前年推動「高屏3D空品實驗」，去年擴大範圍，今天分享相關實驗成果。

環境部今天在高雄市左營區分享2024年NASA與國內學界空品解析成果，由環境部政務次長謝燕儒主持，多名專家學者分享相關實驗研究成果。

環境部大氣環境司科長游智淵表示，環境部與NASA在2024年合作推動高屏3D空品實驗，由跨部會及學者專家合作，進行高屏地區密集觀測，結合無人機及衛星遙測等垂直監測，從「2D」地面提升至「3D」空間的綜合實驗。

游智淵說，NASA在2024年2月至3月間進行「亞洲空品飛航暨衛星調查計畫」，由2架科研飛機「DC-8」及「GIII」，數次航行台灣中南部，並與台灣無人機等設備合作，搭配高屏3D空品實驗，解析當地空氣污染成因。

游智淵表示，延續2024年觀測經驗，高屏3D空品實驗在2025年進一步延伸至雲嘉南地區，涵蓋大部分南台灣區域，並包含春季、東北季風期，解析不同空氣污染物變化，對於跨區域空品的影響，其結果將可應用於強化縣市跨區管制空污參考。

環境部指出，相關研究發現高屏污染來源為工業與交通複合型態，觀測垂直200至800公尺高度，仍有車輛排放揮發性有機物（VOCs）特徵，另也須留意境外污染帶來的疊加影響。

環境部表示，由2D提升至3D氣象及空品觀測，發現不同高度的污染物濃度變化，會隨氣象條件改變而有所不同。在高污染時，垂直擴散條件轉差，導致不同高度污染物混合不均勻，特別是觀測到細懸浮微粒（PM2.5）與臭氧（O3）前驅物VOCs的垂直濃度變化，會影響至地面空氣品質，另外，除了當地污染排放之外，也觀測到跨區域影響。

長榮大學綠能與環境資源學系教授賴信志提到，社會大眾多半看到煙囪就覺得污染物從那邊出來，但透過此次三維實驗，從地面到高空處，都可見「交通源」貢獻度，因此未來要提升空氣品質，減少「交通源」排放十分重要。

