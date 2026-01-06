染A肝人數創9年新高！每月病例達50至65例 八成為男性30至39歲居多

衛福部疾管署表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情病例數呈上升趨勢，自2025年3月至今，一直未見趨緩。去年年急性A肝累計確定病例477例，本土病例447例及境外移入30例，本土病例數為近9年累計數最高，以男性占82.8%為多，本土病例發病月份以7至11月為多，每月病例數介於50至65例。

疾管署監測資料顯示，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例，其中本土病例數為2017至2025年累計最高，疾管署副署長林明誠表示，進一步分析發現，男性占了八成以上，年齡層以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%。

依2020年疾管署委託國民免疫力調查，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30%，21至40歲民眾抗體陽性率僅約10%，41至50歲民眾抗體陽性率也未達4成，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。疾管署統計， A型肝炎致死率約0.1至0.3%，但對於老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

疾管署表示，我國A型肝炎疫苗政策自1995年6月起由政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種，並持續擴大接種對象。2018年1月起，由「財團法人寶佳公益慈善基金會」分批捐贈共400萬劑A型肝炎疫苗全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年4月起擴及國小六年級（含）以下之低收入戶及中低收入戶兒童。

疾管署表示，請民眾注意維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，共食時使用公筷母匙，並避免不安全性行為，如為未具A型肝炎抗體的民眾，建議可就醫評估完成2劑自費疫苗接種（2劑間隔6至12個月），降低風險。

疾管署說明，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。

為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請配合衛生單位疫調及確實接種，以控制疫情，並籲請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗（2劑間隔6-12個月），以降低感染風險。有關A型肝炎相關資訊請至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。