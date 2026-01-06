聽新聞
0:00 / 0:00

巨蛋扮城市引擎 學者：發展演唱會展+旅遊模式

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園報導

搶攻演唱會經濟，桃園、新竹拚蓋巨蛋場館，都不忘著墨場館要能辦理大型演唱會。不過，有專家直言，演唱會票房產值雖可觀，但需考量整體都市交通與產業布局，觀光學者也建議場館創新設計還要兼顧安全，才能吸引外國旅客來訪。

開南大學資傳系助理教授趙哲聖說，從公共政策與文化經濟學角度來看，桃園規畫興建專為大型演唱會設計的巨蛋，效益不應僅以「是否能舉辦大型活動」作判準，而應透過完整的經濟效益與城市承載模型，檢視巨蛋對都市運作與區域發展的長期影響。

趙哲聖表示，2至2.5萬席的場館規模，理論可承接國際巡演、跨年演唱會、電競賽事與大型展演，若以一年25至30場大型活動、平均票價2500元、七成上座率估算，票房產值可觀。地方政府主要回收部分為場租、抽成與稅收制度設計。

「巨蛋成敗的關鍵，在於旅遊外溢效益與交通承載能力。」趙哲聖認為，桃園若能結合國際機場優勢，發展「演唱會＋短期旅遊」模式，具備吸引外縣市與海外旅客的潛力，但桃園大眾運輸尚未成網，還需以「交通先行、營運專業、觀光整合」為前提規畫，讓巨蛋成為帶動城市發展的引擎。

中華大學觀光學院院長張馨文說，從國際觀光角度來看，大巨蛋不僅要能辦大型演唱會，也要有能力舉辦大型會展活動，因為疫情後世界各國會展能量爆發，桃園身處國門之都擁有絕佳區位，不該讓展覽活動都集中在台北南港，或得往南到台中與高雄。

目前台灣除了台北大巨蛋，包括新北、桃園、台中等縣市都喊要蓋大巨蛋，張馨文認為，未來新蓋的巨蛋必須跟既有巨蛋區隔，例如融入科技投影等智慧創新元素，且要著重場地安全性，打出台灣場館能見度與影響力，進而吸引國外客人來訪，否則光靠國內市場「撐不起那麼多顆蛋。」

延伸閱讀

要拚演唱會經濟！桃園新巨蛋Q2招商 專家點出成敗關鍵

五月天台中演唱會疑遭威脅 警加強維安順利落幕

台新銀冠名贊助「動力火車演唱會 台北旗艦場」

桃園小巨蛋遭批老舊髒 市府：已投入3.4億元改善

相關新聞

桃園、台中蓋巨蛋拚今年簽約 竹市孵蛋相中潛力場址

桃園、台中去年相繼喊出蓋大巨蛋、超巨蛋，進度受矚目。桃市府規畫打造全台首座專為大型演唱會設計的2萬至2.5萬席專業場館，...

巨蛋扮城市引擎 學者：發展演唱會展+旅遊模式

搶攻演唱會經濟，桃園、新竹拚蓋巨蛋場館，都不忘著墨場館要能辦理大型演唱會。不過，有專家直言，演唱會票房產值雖可觀，但需考...

歷史上的今天／1966年台北市民募資裝路燈 點亮太原路

1966年1月6日，由市民自己發動裝設路燈，傍晚在台北市太原路和長安西路大放光明。以三個月時間，挨戶募集經費的時任議員盧莊合，下午5時半在一項簡單的開燈儀式中，按鈕使240對路燈同時放出光芒。 這個由民間推動政府的建設活動，在長安西路和太原路裝上了240對路燈。這些路燈有155對裝在長安西路（從中山北路到延平北路），85對裝在太原路（從鄭州路到南京西路）。

長照3.0上路 家總倡「共融照顧圈」啟動社區互助、改革論量計酬模式

長照3.0今年上路，家庭照顧者關懷總會倡議，大缺工時代應採「共融照顧圈」啟動社區共生互助力量，為提升照顧品質，長照給支付...

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

新北市積極推動捷運建設，城市輪廓正因軌道建設的快速推進而持續改寫。2018年12月迄今，新北捷運工程局已陸續完成淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線等三條通車路線，新增26公里、26座車站，目前新北市捷運建設進

文總春節卡司見面會 吳姍儒、苗可麗笑談歡聚家人時光

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，5日舉辦錄前記者會，演出藝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。