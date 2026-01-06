巨蛋扮城市引擎 學者：發展演唱會展+旅遊模式

搶攻演唱會經濟，桃園、新竹拚蓋巨蛋場館，都不忘著墨場館要能辦理大型演唱會。不過，有專家直言，演唱會票房產值雖可觀，但需考量整體都市交通與產業布局，觀光學者也建議場館創新設計還要兼顧安全，才能吸引外國旅客來訪。

開南大學資傳系助理教授趙哲聖說，從公共政策與文化經濟學角度來看，桃園規畫興建專為大型演唱會設計的巨蛋，效益不應僅以「是否能舉辦大型活動」作判準，而應透過完整的經濟效益與城市承載模型，檢視巨蛋對都市運作與區域發展的長期影響。

趙哲聖表示，2至2.5萬席的場館規模，理論可承接國際巡演、跨年演唱會、電競賽事與大型展演，若以一年25至30場大型活動、平均票價2500元、七成上座率估算，票房產值可觀。地方政府主要回收部分為場租、抽成與稅收制度設計。

「巨蛋成敗的關鍵，在於旅遊外溢效益與交通承載能力。」趙哲聖認為，桃園若能結合國際機場優勢，發展「演唱會＋短期旅遊」模式，具備吸引外縣市與海外旅客的潛力，但桃園大眾運輸尚未成網，還需以「交通先行、營運專業、觀光整合」為前提規畫，讓巨蛋成為帶動城市發展的引擎。

中華大學觀光學院院長張馨文說，從國際觀光角度來看，大巨蛋不僅要能辦大型演唱會，也要有能力舉辦大型會展活動，因為疫情後世界各國會展能量爆發，桃園身處國門之都擁有絕佳區位，不該讓展覽活動都集中在台北南港，或得往南到台中與高雄。

目前台灣除了台北大巨蛋，包括新北、桃園、台中等縣市都喊要蓋大巨蛋，張馨文認為，未來新蓋的巨蛋必須跟既有巨蛋區隔，例如融入科技投影等智慧創新元素，且要著重場地安全性，打出台灣場館能見度與影響力，進而吸引國外客人來訪，否則光靠國內市場「撐不起那麼多顆蛋。」