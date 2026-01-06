聽新聞
0:00 / 0:00

桃園、台中蓋巨蛋拚今年簽約 竹市孵蛋相中潛力場址

聯合報／ 記者朱冠諭王駿杰余采瀅／連線報導
桃園市府規畫在中壢體育園區蓋大巨蛋，打造全台首座專為大型演唱會設計的2萬至2.5萬席專業場館。圖為示意圖。圖／桃園體育局提供
桃園市府規畫在中壢體育園區蓋大巨蛋，打造全台首座專為大型演唱會設計的2萬至2.5萬席專業場館。圖為示意圖。圖／桃園體育局提供

桃園、台中去年相繼喊出蓋大巨蛋、超巨蛋，進度受矚目。桃市府規畫打造全台首座專為大型演唱會設計的2萬至2.5萬席專業場館，預計今年第2季招商、年底完成簽約。台中市「超巨蛋」力拚今年秋天簽約、2030年完工。新竹市也計畫蓋小巨蛋，與既有展演中心功能不同。

桃園現有展演場館多難符合大型演唱會需求，興建於1993年的桃園巨蛋交通不便、出入口難搬運大型舞台設備，知名職籃球星林書緯、張宗憲近日還批場地舊且髒，市府正投入3.4億元改善地坪與室內整修等；位於青埔的陽光劇場、樂天棒球場各有噪音爭議、戶外易受大雨攪局等困境。

桃市府採BOT模式推動的中壢體育園區，將在其中9公頃用地打造「大巨蛋」，總建築量體預計超過13.6萬坪，近日大巨蛋模擬圖曝光，流線型的巨蛋外觀，相當吸睛。

桃園市體育局長許彥輝說，大巨蛋將是桃園指標的大型室內多功能場館，除了希望滿足桃園舉辦國際賽事的需求，也盼打造大型演唱會的專屬場地，吸引國際級藝人與世界巡迴演出進駐。

許彥輝也提到，大巨蛋體育項目經費來源約占3成，必須藝文與體育功能並用，維持營運經濟效益；以台北大巨蛋為例，許多演唱會單位反映音響設備的配置和懸掛不符合需求，歌迷常被音響聲轟炸，未來會與投資方討論硬體設計與技術細節。

台中市府規畫在水湳經貿園區創研一用地興建超巨蛋，以「公園中的多功能棒球園區」為概念設計，採民間自提BOT模式推動，規畫3萬席以上的大型體育與藝文場館。目前正進行可行性審查階段，力拚今年秋天簽約，目標提供國內外棒球具國際級賽事標準的賽場。

新竹市長高虹安日前宣布今年要「孵蛋」，規畫打造結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的新竹小巨蛋，並稱市府已選定潛力場址，待定案後說明。至於前市府規畫的新竹國際展演中心停工完成結算，今年將重新啟動規畫設計。

演唱會 大巨蛋

巨蛋扮城市引擎 學者：發展演唱會展+旅遊模式

搶攻演唱會經濟，桃園、新竹拚蓋巨蛋場館，都不忘著墨場館要能辦理大型演唱會。不過，有專家直言，演唱會票房產值雖可觀，但需考...

歷史上的今天／1966年台北市民募資裝路燈 點亮太原路

1966年1月6日，由市民自己發動裝設路燈，傍晚在台北市太原路和長安西路大放光明。以三個月時間，挨戶募集經費的時任議員盧莊合，下午5時半在一項簡單的開燈儀式中，按鈕使240對路燈同時放出光芒。 這個由民間推動政府的建設活動，在長安西路和太原路裝上了240對路燈。這些路燈有155對裝在長安西路（從中山北路到延平北路），85對裝在太原路（從鄭州路到南京西路）。

長照3.0上路 家總倡「共融照顧圈」啟動社區互助、改革論量計酬模式

長照3.0今年上路，家庭照顧者關懷總會倡議，大缺工時代應採「共融照顧圈」啟動社區共生互助力量，為提升照顧品質，長照給支付...

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

新北市積極推動捷運建設，城市輪廓正因軌道建設的快速推進而持續改寫。2018年12月迄今，新北捷運工程局已陸續完成淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線等三條通車路線，新增26公里、26座車站，目前新北市捷運建設進

文總春節卡司見面會 吳姍儒、苗可麗笑談歡聚家人時光

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，5日舉辦錄前記者會，演出藝...

