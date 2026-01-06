桃園、台中蓋巨蛋拚今年簽約 竹市孵蛋相中潛力場址

桃園、台中去年相繼喊出蓋大巨蛋、超巨蛋，進度受矚目。桃市府規畫打造全台首座專為大型演唱會設計的2萬至2.5萬席專業場館，預計今年第2季招商、年底完成簽約。台中市「超巨蛋」力拚今年秋天簽約、2030年完工。新竹市也計畫蓋小巨蛋，與既有展演中心功能不同。

桃園現有展演場館多難符合大型演唱會需求，興建於1993年的桃園巨蛋交通不便、出入口難搬運大型舞台設備，知名職籃球星林書緯、張宗憲近日還批場地舊且髒，市府正投入3.4億元改善地坪與室內整修等；位於青埔的陽光劇場、樂天棒球場各有噪音爭議、戶外易受大雨攪局等困境。

桃市府採BOT模式推動的中壢體育園區，將在其中9公頃用地打造「大巨蛋」，總建築量體預計超過13.6萬坪，近日大巨蛋模擬圖曝光，流線型的巨蛋外觀，相當吸睛。

桃園市體育局長許彥輝說，大巨蛋將是桃園指標的大型室內多功能場館，除了希望滿足桃園舉辦國際賽事的需求，也盼打造大型演唱會的專屬場地，吸引國際級藝人與世界巡迴演出進駐。

許彥輝也提到，大巨蛋體育項目經費來源約占3成，必須藝文與體育功能並用，維持營運經濟效益；以台北大巨蛋為例，許多演唱會單位反映音響設備的配置和懸掛不符合需求，歌迷常被音響聲轟炸，未來會與投資方討論硬體設計與技術細節。

台中市府規畫在水湳經貿園區創研一用地興建超巨蛋，以「公園中的多功能棒球園區」為概念設計，採民間自提BOT模式推動，規畫3萬席以上的大型體育與藝文場館。目前正進行可行性審查階段，力拚今年秋天簽約，目標提供國內外棒球具國際級賽事標準的賽場。

新竹市長高虹安日前宣布今年要「孵蛋」，規畫打造結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的新竹小巨蛋，並稱市府已選定潛力場址，待定案後說明。至於前市府規畫的新竹國際展演中心停工完成結算，今年將重新啟動規畫設計。