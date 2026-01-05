長照3.0上路 家總倡「共融照顧圈」啟動社區互助、改革論量計酬模式

長照3.0今年上路，家庭照顧者關懷總會倡議，大缺工時代應採「共融照顧圈」啟動社區共生互助力量，為提升照顧品質，長照給支付制度應改革為，讓社區發揮最大服務效能，並於長照經費至少編列一成，投入創新研發，更應參考德、英等國經驗，開放個人帳戶制，提供更具彈性的混合給付作法。衛福部表示，共融支持據點、論人計酬、論質計酬均著手實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會委員林月琴、王正旭等人，今至復華照顧咖啡館考察長照3.0。立委林月琴說，台灣步入超高齡社會，長照需求愈來愈高，但大缺工時代，照顧人力如何補足，且長照悲歌仍持續發生，應針對制度僵化、能量不足加以改變，讓照顧者適時舒壓。

家總秘書長陳景寧說，隨著台灣家庭結構改變，單靠照顧者照顧失能、失智長輩將承擔沉重壓力，照顧需社區共同負擔，「共融照顧圈」是以共生社區概念，搭配照顧圈建立，並納入如智慧送餐、交通等創新服務，同時落實論人計酬、論質計酬，如此將「幸福感」納入長照3.0成效指標。

台灣邁入超高齡社會，65歲以上失能盛行率為16.4%、失智症近8%，多需長照及社區、家庭共同支持。衛福部次長呂建德說，家總「共融照顧圈」將由地方政府設置包括社區關懷據點、巷弄長照站、失智據點等，再擴及家庭照顧者共融支持據點，並銜接日照中心、小規模多機能機構、居家服務等。至於，給支付制度改革為論人、論質計酬，目前於花蓮縣秀林鄉試辦。

呂建德說，於居家喘息服務方面，去年規畫互助喘息試辦計畫，經審查核定50處試辦單位，今年起進行一年期試辦計畫，互助喘息為安排一位互喘照服員主責被照顧者的身體照顧及活動帶領，搭配一名被照顧者家庭成員的照顧者作為值班人員，一起照顧最少四人、最多十二人的被照顧者，讓其餘照顧者適度喘息。

呂建德說，依「長照服務法」專家、機構等可針對長照創新服務向衛福部提案，將鼓勵更多的創新及研發。在開放個人帳戶制方面，衛福部長照司副司長吳希文補充說，將視家總提出的規畫再行研議。