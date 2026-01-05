苗栗剪黏藝師鄭盛宏辭世 文化部將頒贈旌揚狀

快訊

中央社／ 台北5日電

苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏於1月2日辭世，享壽73歲。文化部長李遠今天表示，剪黏是瀕危的無形文化資產，鄭盛宏為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀。

鄭盛宏1954年出生於桃園市楊梅區，師承藝師江清露，為洪坤福流派。17歲已可獨當一面接案，27歲承接台中樂成宮屋頂剪黏工程，施作雲龍、飛鳳與4大天王作品，後經由不斷試燒、研究各式陶土釉藥，製作出剪黏專用的仿古碗，供應剪黏同業使用，43歲時正式將其窯命名為「成龍窯」。

鄭盛宏曾參與竹南后厝龍鳳宮、北港朝天宮、獅頭山輔天宮等，超過300場的寺廟剪黏泥塑工程，作品精於結合水彩釉與寶石釉，擅長人物架勢、熟於泥塑製作，富藝術價值。他的剪黏技藝以不同弧度的薄胎彩色瓷碗盤為剪黏材料，不使用彩色玻璃片為其特色，將文化元素巧妙地融入創作之中。

鄭盛宏傳習弟子已有3代，2022年更經苗栗縣政府公告認定為傳統工藝「剪黏」保存者。文化部今天透過新聞稿表示，鄭盛宏從事剪黏工作超過半世紀，除掌握剪黏相關技術外，亦設立剪黏、交趾陶材料生產工廠，積極研發胎土與釉藥，具教學熱忱，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻。

