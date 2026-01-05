文總春節卡司見面會 吳姍儒、苗可麗笑談歡聚家人時光

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE我們的除夕夜》，5日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相。

記者會中，男團ARKis及女團HUR+二團也帶來精采表演，先展現演出實力。ARKis一看到苗可麗就笑說前幾天才看過她罵人影片，現場還拜託可不可以罵一下，前輩只好滿足一下這些小鮮肉。

主持人吳姍儒Sandy再度為除夕特別節目站台，談到每年除夕夜會被關心的話題，她忍不住笑說：大家第一句都會問我有沒有懷孕。她回顧，第一年主持生了第一個、第二年主持生了第二個，「但短期內真的不會再生了，太累了！」直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己。

吳姍儒Sandy分享，孩子們的行程滿檔，從五感體驗課到日常照顧，幾乎占滿她生活，她也自嘲現在對於「跨年感」早已沒有浪漫想像，只剩下滿滿的育兒日常。談到孩子個性，吳姍儒Sandy笑說兒子伶牙俐齒，讓她「非常痛苦」，還自嘲「好種不傳、壞種不斷」，像極了阿公和舅舅。

她爆料，兒子曾直接嫌棄她泡的牛奶不好喝，還叫她「不要再泡了」，而小的才一歲四個月，卻已經開始學說話，讓她既驚訝又哭笑不得。

孩子的情緒反差也讓吳姍儒Sandy印象深刻，哥哥會在睡前溫柔地說：「媽媽你去工作的時候，我好想你。」但只要心情不好，下一秒就改口：「我要找別人當我媽媽。」讓她直呼育兒真的是高強度心理訓練。

吳姍儒Sandy也分享一段驚險又好笑的育兒插曲，坦言自己曾因為太累做惡夢，夢到有人一直捏她，結果在夢中反射動作，差點真的捏到兒子的頭，嚇得立刻清醒，笑說「媽媽真的不能太疲勞」。

迎接馬年，吳姍儒Sandy笑說，希望大家「馬尼(money)很多」，她也教孩子一些過年吉祥話，今年就可以要一些紅包，但也立刻補一句：「錢這種身外之物，小孩不用懂，放在媽媽這裡就好。」

苗可麗則提到，很多人都把她跟餐廳秀做連結，事實上她沒有趕上那時代，只參加末代一場秀。她笑說當年秀場她負責開場演出，「主秀通常是蔡琴，我就是唱開場的那個。」回想起當時的造型，她形容自己看起來就像小女生。

談到秀場文化，苗可麗直言一直很嚮往能與「豬大哥」同台演出，「在電視台合作過，但真的很希望能在秀場一起表演，但可惜已沒機會。」

她認為秀場有一種電視無法取代的魅力，特別是餐廳秀形式，觀眾可以近距離欣賞表演，台上台下的互動更直接，也更「接地氣」，帶來截然不同的表演感受，「我覺得那種氛圍真的很好。」

除了舞台上的回憶，苗可麗近年也將重心放在陪伴家人。她透露現在最重要的心願就是爸爸身體健康，只要沒有工作就會回台中陪爸爸，「只要有休息兩天，我一定回去。」就連過年也選擇留在家人身邊，把時間都留給父親。