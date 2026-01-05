快訊

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

文總2026春節卡司曝光 吳姍儒攜苗可麗、ARKis、HUR+登場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》第二波卡司。 文化總會／提供
文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》第二波卡司。 文化總會／提供

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，5日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相，文化總會也預告，節目規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子。

《WE ARE》致力打造9歲到99歲都有共鳴的節目內容，從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性。

文總強調，《WE ARE》的每一段演出皆為節目量身打造，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」呈現，而是真正為「這一夜」而存在。

節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，為除夕夜揭開最熱鬧的序幕。

隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍；緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦「玉女時代」，由方季惟、陳明眞兩大玉女掌門人領銜演出，喚起跨世代的青春記憶。

去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，讓全家人在年夜飯後一起開嗓高歌。

每年備受期待的國際共演，則邀請首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗演出；畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿也將結合島嶼四季變換與紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

此外，Marz23將帶領橫掃各項國際賽事冠軍的台灣運動小將帥氣登場，接受全民的歡呼與喝采；AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」。

演唱《火影忍者》主題曲的日本樂團FLOW，也將與icyball冰球樂團帶來熱血沸騰的國際共演；節目尾聲，魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式，陪伴電視機前的觀眾迎向嶄新的一年。

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。

除夕夜 文化總會 AKB48

延伸閱讀

吳姍儒胸前開洞主持台北跨年 黃豪平耍心機踩恨天高

寇乃馨自爆「大學同時劈4男」！吳姍儒傻眼：是在團購嗎？

翁倩玉暌違47年重返銀幕！人生金句大放送：母親的愛無限，但時間有限

苗可麗談照顧失智父「每天都在拉扯」：現在換我照顧他

相關新聞

台積電飆1690新天價 台股衝破3萬點寫下歷史新高

在台積電盤中大漲的效應帶動之下，台股大盤今天衝上3萬點，最高來到30286.58點，再創歷史新高紀錄。法人表示，台股往年元月行情皆受期待，6日到9日有CES（消費性電子展），可望激勵相關個股。 儘管美國總統川普發動逮捕委內瑞拉總統夫婦，再掀地緣政治風暴，但是在台積電大漲的帶動之下，台股仍然勇往直前，台股開盤指數上漲429.89點，開盤指數為2萬9779.7點；不到上午10時，大盤指數上漲逾700點，已衝破3萬點大關。隨後漲幅擴大至936.77點，來到30286.58點。

圖解美軍活捉馬杜洛關鍵時刻 如何5個月策畫、5分鐘抓到人

美軍特種部隊3日凌晨突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛夫婦直送紐約受審。川普稱美方將暫時接手治理委內瑞拉，不排除派遣美軍進駐維安。聯合國安理會決定5日召開緊急會議討論。

歷史上的今天／1963年劉碩夫新型話劇「旋風」上演

1963年1月5日，中華實驗劇團二幕15場的新型話劇「旋風」上演，獲得觀眾好評，國立藝術館晚上座無虛席，在整整三小時的演出中，鴉雀無聲，觀眾完全為劇情，及舞台聲光所陶醉。演員中有中影新星林璣、蔣娉、高幸枝參加，初登舞台，均有極佳表現，該劇規畫演出15天，為台灣話劇界一大盛事。

聯合報一周大事12/28~1/3

國內

只要和平、不要戰爭

針對近日解放軍圍台軍演，國民黨主席鄭麗文在媒體受訪時指出，賴清德總統不斷挑釁中共、踩紅線，毫無想要締造兩岸和平之意，因為兩岸越是對立且兵凶戰危，越有利他去販賣「芒果乾」（即亡國感）來動員選票，只因賴清

Global Mall實踐永續理念 2025年共獲20項國內外獎項與認證

永續ESG、金質服務、食品安全示範、最佳企業 接軌國際拓展企業競爭力 ESG浪潮席捲全球，Global Mall環球購物中心以「打造幸福日常，實現永續生活」為核心，將永續理念深化至日常營運與服務

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。