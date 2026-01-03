快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事12/28~1/3

聯合報／ 本報訊

美國總統川普（左）在自家社群平台發文，證實下令美軍攻擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛並押解離境。（法新社）
美國總統川普（左）在自家社群平台發文，證實下令美軍攻擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛並押解離境。（法新社）

⭐2025總回顧

國內

30日：中共解放軍東部戰區發動「正義使命二○二五」圍台軍演，在台灣周邊五大區域進行重要軍事演習，組織實彈射擊。

31日：二○二五台股封關上漲二五六點，指數二萬八九六三點再創新高，年線連三年收紅；去年全年大漲五九二八點也是歷年之最。

2日：總統府發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第十三任院長，任期自今年六月廿一日至一二○年六月廿日止。

國外

28日：美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在佛州海湖莊園會談，會後川普宣稱，順利的話，戰爭可能在「幾周內」結束。澤倫斯基則說，美國同意提供十五年安全保證，烏克蘭正在爭取延長。

31日：伊朗貨幣大幅貶值導致生活成本危機，引發全國示威，示威者衝撞地方政府，官媒表示，一民兵喪生、十三人受傷。

3日：美國總統川普在真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國遣送出境。

延伸閱讀

美襲擊委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛 綠委：對潛在對手敲山震虎

美國控委國總統馬杜洛涉「毒品恐怖主義」罪名 紐約法院起訴

美出兵委內瑞拉捉馬杜洛回國受審 學者：川普版本門羅主義

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

相關新聞

歷史上的今天／1961年舞蹈家劉克倫 中山堂演出大爆滿

1961年1月4日，青年舞蹈家劉克倫，當日晚上在中山堂演出新年以來第一次舞蹈表演會。節目除芭蕾舞劇「睡美人」外，尚有學生合演的民族舞蹈及芭蕾舞20餘支。洋溢著青春美感的劉克倫和她的學生們，演出相當成功，劉克倫在舞蹈的造詣和韻味的表現力面，流露出良好的修養。其中「睡美人」是根據柴可夫斯基的名曲編演，雖然在節奏上運用尚未能暢順，但由一群大中小學的學生能搬演這種芭蕾舞劇，一般均認為成績相當可觀。

聯合報一周大事12/28~1/3

國內

將接掌中研院 陳建仁：一定全力以赴 期許成亞太卓越研究機構

總統府昨天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長。陳建仁今天在臉書發文，他感謝跨學組院士們的提名，以及新任院...

「我活下來了」陳文茜曾被指半年壽命 為郝胡3摯友彈鋼琴：見證友誼

資深媒體人陳文茜積極抗癌，她今天凌晨在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專寫下「友誼長存」，她...

陳建仁任中研院院長

中央研究院第13任院長經賴清德總統昨（2）日核定，由陳建仁接任。中研院新任院長陳建仁研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共...

總統任命陳建仁接中研院長 藍委：與世代交替背道而馳

現任中央研究院長廖俊智任期今年六月屆滿，總統府昨天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第十三任院長，任期自今年六月廿一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。