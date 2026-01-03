聯合報一周大事12/28~1/3

聽新聞
國內
30日：中共解放軍東部戰區發動「正義使命二○二五」圍台軍演，在台灣周邊五大區域進行重要軍事演習，組織實彈射擊。
31日：二○二五台股封關上漲二五六點，指數二萬八九六三點再創新高，年線連三年收紅；去年全年大漲五九二八點也是歷年之最。
2日：總統府發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第十三任院長，任期自今年六月廿一日至一二○年六月廿日止。
國外
28日：美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在佛州海湖莊園會談，會後川普宣稱，順利的話，戰爭可能在「幾周內」結束。澤倫斯基則說，美國同意提供十五年安全保證，烏克蘭正在爭取延長。
31日：伊朗貨幣大幅貶值導致生活成本危機，引發全國示威，示威者衝撞地方政府，官媒表示，一民兵喪生、十三人受傷。
3日：美國總統川普在真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國遣送出境。
