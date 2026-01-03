聯合報一周大事12/28~1/3

1961年1月4日，青年舞蹈家劉克倫，當日晚上在中山堂演出新年以來第一次舞蹈表演會。節目除芭蕾舞劇「睡美人」外，尚有學生合演的民族舞蹈及芭蕾舞20餘支。洋溢著青春美感的劉克倫和她的學生們，演出相當成功，劉克倫在舞蹈的造詣和韻味的表現力面，流露出良好的修養。其中「睡美人」是根據柴可夫斯基的名曲編演，雖然在節奏上運用尚未能暢順，但由一群大中小學的學生能搬演這種芭蕾舞劇，一般均認為成績相當可觀。

