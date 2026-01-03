台北愛樂少年樂團歡慶20週年 名家曾耿元領奏

台北愛樂少年樂團成立邁入20週年，將推出「淬鍊夜之樂」音樂會，邀請旅美小提琴名家曾耿元以「領奏」形式與樂團合作，傳承緊密的音樂對話。

曾耿元出生台灣，活躍於國際舞台，長年於歐美與亞洲各地演出，並與多個國際知名樂團合作。曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀牌等肯定。

除了演奏之外，曾耿元長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。

台北愛樂少年樂團持續以弦樂團、管樂團及管弦樂團等多元編制，形塑完整而豐富的少年音樂舞台，除致力於推廣少年古典音樂教育，也經常邀請職業音樂家擔任指揮與合作夥伴，開拓音樂視野。2026年適逢樂團成立20週年，邀請小提琴家曾耿元以領奏方式與樂團合作，訓練團員之間的即時回應與默契。

這場音樂會曲目包括羅西尼（G. Rossini）的「G大調第一號弦樂奏鳴曲」、德沃札克（A. Dvořák）的「E大調弦樂小夜曲」以及柴科夫斯基（P. I.Tchaikovsky）的「C大調弦樂小夜曲」。音樂會將於1月6日演出，地點在台北國家兩廳院演奏廳。