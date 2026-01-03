快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

台北愛樂少年樂團歡慶20週年 名家曾耿元領奏

中央社／ 台北3日電

台北愛樂少年樂團成立邁入20週年，將推出「淬鍊夜之樂」音樂會，邀請旅美小提琴名家曾耿元以「領奏」形式與樂團合作，傳承緊密的音樂對話。

⭐2025總回顧

曾耿元出生台灣，活躍於國際舞台，長年於歐美與亞洲各地演出，並與多個國際知名樂團合作。曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀牌等肯定。

除了演奏之外，曾耿元長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。

台北愛樂少年樂團持續以弦樂團、管樂團及管弦樂團等多元編制，形塑完整而豐富的少年音樂舞台，除致力於推廣少年古典音樂教育，也經常邀請職業音樂家擔任指揮與合作夥伴，開拓音樂視野。2026年適逢樂團成立20週年，邀請小提琴家曾耿元以領奏方式與樂團合作，訓練團員之間的即時回應與默契。

這場音樂會曲目包括羅西尼（G. Rossini）的「G大調第一號弦樂奏鳴曲」、德沃札克（A. Dvořák）的「E大調弦樂小夜曲」以及柴科夫斯基（P. I.Tchaikovsky）的「C大調弦樂小夜曲」。音樂會將於1月6日演出，地點在台北國家兩廳院演奏廳。

音樂會 樂團 小提琴

延伸閱讀

元旦盛事！2026阿里山日出印象音樂會「雲上之夢」音樂饗宴

北市國邀沈冬策劃紀念音樂會 向瓊瑤致敬

采風樂坊成團35年音樂會 老中青跨世代舞台重聚

國台交、證交所推公益賞樂 邀偏遠學校及社福參與

相關新聞

將接掌中研院 陳建仁：一定全力以赴 期許成亞太卓越研究機構

總統府昨天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長。陳建仁今天在臉書發文，他感謝跨學組院士們的提名，以及新任院...

陸媒徵求沈伯洋線索 警署：加強立委安全、在地協力者依法嚴辦

警政署今天指出，近日大陸媒體公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像，並向民眾徵求線索。為確保沈伯洋依法行使職權及其...

SIM卡換發新規犯眾怒 Cheap：智障政策「說個笑話NCC打詐」

NCC新版的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」上路4天，其中的SIM卡換發規定引發民怨。百萬網紅Cheap表示，N...

「我活下來了」陳文茜曾被指半年壽命 為郝胡3摯友彈鋼琴：見證友誼

資深媒體人陳文茜積極抗癌，她今天凌晨在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專寫下「友誼長存」，她...

陳建仁任中研院院長

中央研究院第13任院長經賴清德總統昨（2）日核定，由陳建仁接任。中研院新任院長陳建仁研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共...

歷史上的今天／1962年亞洲棒球錦標賽 中華隊輸韓國抱憾

1962年1月3日，第四屆亞洲棒球錦標賽在台北舉行，第三天賽程的重頭戲是中華隊出戰韓國隊，中華隊在前8局中的攻勢一直比對手更為凌厲，可惜第9局中由於一壘手官大全的錯誤判斷，我國以1分輸掉了一場應勝未勝的比賽。中華隊諸將均在稱職之列，唯有以打擊佳而享譽的官大全，他在進攻時不顧教練命令他作犧牲打的暗號指示，貪功心切，在我隊已經滿壘的情勢下還企圖擊出長打，使我隊獲分的大好機會付之流水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。