SIM卡換發新規犯眾怒 Cheap：智障政策「說個笑話NCC打詐」

NCC新版的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」上路4天，其中的SIM卡換發規定引發民怨。百萬網紅Cheap表示，NCC為了打詐，把換卡的門檻變得超級高，補辦要報案、要回原本門市、要舊卡，立意是好的，「但完全與現實脫節，根本是智障政策」。他並諷，「說個笑話：NCC打詐」。

Cheap在臉書表示，手機遺失，大多SIM卡跟著丟，「哪來的舊卡？」且警察的工作是抓壞人，卻要幫NCC當補卡審核員，嫌警察不夠忙是不是？ 基層員警光處理這些雜事就飽了。「然後NCC本人呢？」大概坐在暖氣開25度的辦公室裡，點開新聞說大家都誤會，沒規定一定要報案，證明不限於遺失證明，電信業者必須審核。「笑死，又把責任全推給門市，人家打工仔又沒公權力，是要審核什麼？有夠爛」。

Cheap說，如果不限於警方證明，「那什麼算證明？里長簽名？手寫切結書？發誓可以嗎？」而真正的詐騙集團，早就準備好各種證件、人頭戶了。「NCC真的吃飽沒事幹，整天擾民，去年想收750元的藍芽審查費，也沒真的審查，把所有網購族當成潛在的走私犯」。

他說，最好笑的是，「這種白癡政策都還有人護航，臉腫到媽媽都認不清了」。

NCC昨天對外說明，各界對新指引內容有所誤解，不是只有持有報案三聯單才可申請更換門號或SIM卡，是要求業者在民眾申辦換門號或SIM卡時，應參採用戶申換及使用紀錄，及民眾所提交原因及證明資料等綜合評估風險，再要求是否要民眾提供報案三聯單。

網友表示，「NCC跟金管會都覺得自己做得很好，但民眾根本覺得找麻煩」、「有些公部門，沒有比有，對國家更好」、「就是沒舊卡才要辦卡啊，瘋了喔」、「損壞要舊卡，遺失要報案。還是擾民」、「基層員警雜事愈來愈多」、「可能是覺得警察還不夠忙」、「這就是政府打詐的效果，銀行被鎖、SIM卡不能換」、「這些官跟現實老百姓脫節很大」、「警察實務上對於遺失物，也是你來報案，就開證明給你，根本沒辦法查證到底是不是真的不見，還假不見」、「最會簡單事情複雜化，提供證件並簽寫切結書就可以的事」。