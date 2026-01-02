聽新聞
陳建仁將掌中研院 院士期許重視人文

聯合報／ 記者何定照／台北報導

前副總統陳建仁確定將出任中研院第十三任院長，引發關注。中研院院士及研究人員則認為，希望新院長持續重視基礎研究時，也與國內相關單位合作互補，但也應避免過度「重理工輕人文」。

中研院院士梁賡義與陳建仁同屬公衛領域，彼此熟識。他表示，期待陳建仁身為中研院新院長，能扮演總統府最高科學顧問角色，引領台灣科研更上一層樓的發展，也期待中研院未來與國衛院有更多互動，彼此互補加乘。

他舉例，兩院在新冠疫情時都有發展疫苗，可惜並未建立互動機制；兩院也都有建立人體生物資料庫，只是一個是社區研究，一個以醫院為主，期待兩院能彼此合作。

近年中研院常被指較不重視人文社科，中研院院士陳力俊直言，在AI時代，人文價值確實更顯重要，建議陳建仁將人文社科列為重點之一，多花心力在上面。

一位人文社科組研究人員表示，人文社科經費長年只是理工及生命科學的零頭，前者常只有幾十萬元，後者動輒拿上億，雖然兩者狀況確實不同，還是希望新院長多支持人文。像歷史悠久、跨所整合的明清研究推動委員會，在國際聲譽卓著，近來預算卻被砍一半，變成各所得各自籌經費。期待陳建仁對這類長年計畫更予支持，由院方實質編列預算。

中研院士陳培哲則對新院長「沒有期許」。他說，學術界原本應是在媒體外制衡政府很重要的力量，應該監督政府，但這次中研院之前提出的三位新院長候選人，都是政治性格而非學術性格，沒法扮演學者理應監督政府的角色。

「這已違背中研院一開始的獨立精神。」陳培哲說，他惋惜中研院院長應有的知識分子風骨已多年不存，再度呼籲各界應積極討論中研院存廢。

