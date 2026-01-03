總統任命陳建仁接中研院長 藍委：與世代交替背道而馳

現任中央研究院長廖俊智任期今年六月屆滿，總統府昨天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第十三任院長，任期自今年六月廿一日至一二○年六月廿日止。

朝野都認為，這項人事在預料之中；藍委表示，陳建仁未來的挑戰在「政治」；綠委說，陳建仁學術與專業獲得肯定，國人可以期待陳所帶領的中研院。

中研院院長遴選，是依「中央研究院院長遴選辦法」相關規定組成獨立運作的院長遴選委員會進行遴選事宜。去年十二月十三日第廿五屆評議會第五次會議中，依法選出排序前三名的院長候選人，呈請總統遴選。據了解，當時三名人選排序分別為陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。

總統府昨發布總統令，特任陳建仁為中研院第十三任院長。中研院表示，陳建仁對世界公共衛生發展貢獻卓著，學術聲譽享譽國際，也長期投入國家公共事務與科技行政工作，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

陳建仁畢業於台灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於台大公共衛生學院，並擔任國科會主委、衛生署長、行政院長、副總統等職務。

陳建仁研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠，Ｂ型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引。

國民黨立委李彥秀表示，任命陳建仁擔任中研院長，原就是意料中的結果。陳建仁是中研院院士，也擔任過副總統，學術地位與行政歷練足以堪任院長。陳建仁未來的挑戰仍在「政治」，陳原本謙和的形象，在擔任行政院長一年半期間變身為「戰狼」，具有鮮明而攻擊性的政治色彩，接下來陳建仁能否團結中研院，讓院務煥然一新，是觀察的重點。

國民黨立委萬美玲表示，中研院近三任院長，包含李遠哲、翁啟惠到現任廖俊智院長，都是五十八歲接任院長，現在卻由即將滿七十五歲的陳建仁擔任，恐怕與「前瞻、世代交替」的作法背道而馳；呼籲陳建仁應拋開政治，回歸學術專業。

民眾黨立委林國成指出，中研院長早就內定是陳建仁，其他兩位候選人本來就是陪榜，賴清德總統要用的人哪次不行？但他表示，中研院是學術單位，且陳建仁學經歷豐富，擔任院長不太會有爭議。

民進黨團書記長陳培瑜表示，國人對陳建仁的專業有高度信任，陳建仁當過副總統跟行政院長，但在學術界時間更長，也有國際上的成就，國人可期待陳建仁帶領的中研院。