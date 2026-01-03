中央研究院第13任院長經賴清德總統昨（2）日核定，由陳建仁接任。中研院新任院長陳建仁研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

總統府昨日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第13任院長。任期自中華民國115年6月21日至120年6月20日止。

現任中央研究院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院日前召開第25屆評議會第五次會議，順利選出序位前三名候選人，依規定函報總統府，呈請總統遴選並任命。當時院內人士表示，三名人選排序分別為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。

陳建仁曾任副總統和行政院長，其副總統任內，曾兼任總統府國家年金改革委員會與總統府人權諮詢委員會召集人。他亦為國內著名公衛學者，目前是台灣醫學專家中，被引用論文次數第三多的學者。

中研院表示，陳建仁於1998年當選中研院院士，其後獲選為世界科學院院士（2005）、2006年起至中研院基因體研究中任特聘研究員，2011年至2015年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。並獲選美國國家科學院國際院士（2017）及梵諦岡宗座科學院院士（2021）。